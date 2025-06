Logitech Muse: Neues Zubehör die Vision Pro angekündigt

Logitech hat am Rande der WWDC zwei neue Zubehör-Produkte vorgestellt: Einen Stylus für die Vision Pro namens Logitech Muse und ein neues Keyboard-Case für das iPad Pro und das iPad Air, das als „Flip Folio“ geführt wird – Letzteres haben wir euch ja bereits vergangenen Woche im Detail präsentiert.

Noch nicht neuer erwähnt haben wir den Logitech Muse. Dabei handelt es sich um einen Stylus, der für die Arbeit mit der Vision Pro konzipiert wurde und darum für das räumliche Arbeiten optimiert ist. Der Muse verfügt über flüssiges Bewegungstracking und soll dadurch für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet sein, etwa für 3D Design, kollaborative Arbeit, oder der Arbeit mit immersiven Visualisierungs-Tools.

So könnt ihr mit dem Stift Freihand im Raum zeichnen, schreiben, markieren oder auch die Maße virtueller Objekte ermitteln. „Muse steigert die Produktivität und ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit mit Apple Vision Pro, indem es Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre Ideen in die Realität umzusetzen“, so Joseph Mingori, GM und VP von Logitech Mobile and Audio Solutions. „Wir inspirieren Menschen dazu, mit Spatial Computing und Apple Vision Pro die Grenzen traditioneller Arbeitsabläufe zu überschreiten.“

Der Logitech Muse verfügt über haptische Tasten und über Gestensteuerungsmöglichkeiten. Er soll im Laufe diesen Jahres auf den Markt kommen und über Apple und Logitech erhältlich sein.