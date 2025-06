Zattoo: TV-Streaming-Anbieter passt die Preise moderat an

Im Streaming-Segment ist es ja mittlerweile zur Gewohnheit geworden, dass die Abos immer teurer werden. Ganz egal ob Netflix, Disney oder sogar Apple TV+, überall mussten wir in den letzten ein bis zwei Jahren mehr bezahlen. Nun meldet sich auch Zattoo mit einer Preiserhöhung für das Smart HD Paket, die allerdings mehr als moderat ausfällt.

Ab dem 1. Juli steigt der Preis des Monatsabos von monatlich 6,49 auf 6,99 Euro. Das Jahresabo wird ab dem 4. August teurer, hier werden dann 79,99 statt bisher 74,99 Euro fällig. Es gibt aber auch eine sehr gute Nachricht: Die Preiserhöhung betrifft nur neue Kundinnen und Kunden. Bestehende Abos bleiben von der Preiserhöhung unberührt. Das ist definitiv eine sehr faire Entscheidung, auch wenn es um maximal 50 Cent pro Monat geht.

Das heißt auch: Startet ihr bis zum 30. Juni einen kostenlosen Testmonat, könnt ihr euch im Anschluss noch die alten Preise sichern. Das Smart HD Paket richtet sich ausschließlich an TV-Geräte sowie Streaming-Sticks und TV-Boxen. Eine Nutzung auf iPhone, iPad oder Mac ist mit diesem günstigen Paket nicht vorgesehen.

Zattoo verzichtet bisher auf große Neukunden-Aktionen

Was in der letzten Zeit ebenfalls sehr deutlich wird: Bei Zattoo steigt man nicht in den Preiskampf ein, den Waipu.tv bereits vor einer ganzen Weile gestartet hat. Groß angelegte Aktionen und Rabatte gibt es bei Zattoo nicht. Scheint am Ende des Tages auch nicht nötig zu sein, denn die Idee von Zattoo entstand vor genau 20 Jahren und mittlerweile ist das Team auf 250 Personen aus 40 Nationen gewachsen.

Als Zattoo im Sommer 2006 zur Fußball-WM erstmals Live-TV übers Internet auf den PC streamte, gab es noch keine Smart TVs, Netflix verschickte DVDs noch per Post und von Streaming im heutigen Sinne war die Branche noch weit entfernt. „Noch vor YouTube oder Sky streamte Zattoo große Sportereignisse ins Netz. Innerhalb eines Jahres nutzten über eine Million Menschen den Dienst – ganz ohne Werbebudget“, schreibt Zattoo stolz. Mehr über die Historie von Zattoo erfahrt ihr auf dieser digitalen Zeitleiste.

Bei Waipu.tv gibt es dagegen erneut Schnäppchenpreis für neue Kundinnen und Kunden, aktuell lockt man mit TV-Streaming für nur 1 Euro. Mehr Infos dazu gibt es in diesem Artikel.