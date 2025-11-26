WOW Filme & Serien derzeit für 2,98 Euro abonnieren

Und weiter geht es mit dem nächsten attraktiven Angebote in der Black Week. Ab sofort bekommt ihr das Streaming-Paket von Sky zum Sonderpreis. Offiziell sind es 70 Prozent Rabatt: WOW Filme & Serien gibt es ein Jahr lang für 2,98 Euro (zum Angebot) pro Monat. Allerdings müsst ihr dabei einige Details beachten.

Für 2,98 Euro bekommt ihr zwar Zugriff auf zahlreiche TV-Serien und Filme, allerdings nicht die beste Qualität. WOW bietet von Haus aus nur 720p und ist damit vielleicht nicht unbedingt etwas für ein grandioses Heimkino-Erlebnis auf dem 75 Zoll Fernseher im Wohnzimmer. Für viel geeigneter halten wir das Angebot, falls ihr oft unterwegs seid oder vielleicht gar keinen großen Fernseher habt – und eure Streaming-Inhalte daher bevorzugt auf dem iPhone oder iPad anseht.

Alternativ könnt ihr das Premium-Paket, das es für die ersten sieben Tage kostenlos dazu gibt, verlängern. Dann gibt es immerhin 1080p und Dolby-Sound. Für stolze 6 Euro im Monat muss man sich das aber ehrlicherweise doppelt überlegen. Einen echten Vorteil gibt es dann aber doch: Man kann mit Premium auf zwei Geräten gleichzeitig streamen.

Das erwartet euch bei WOW Filme & Serien

WOW ist die Streaming-Plattform von Sky und der Pay-TV-Anbieter ist bei vielen Filmen die erste Adresse nach dem Kino. Auf WOW zu finden sind Namen wie Oppenheimer, Barbie, Caveman, Herr der Ringe, The Regime oder The Rookie. Streamen könnt ihr die Filme und Serien im Prinzip auf allen erdenklichen Plattformen, unter anderem gibt es eine App für iPhone, iPad und auch Apple TV.

Was gibt es Neues im Dezember? Wir haben einen kleinen Ausblick für euch erstellt. Am 5. Dezember starten beispielsweise zehn „Planet der Affen“-Filme auf WOW und auch für Fans von Jurassic Park gibt es neue Inhalte. Das größte Highlight ist aber wohl die aktuelle Umsetzung von „Drachenzähmen leicht gemacht“, die erst im Sommer im Kino lief.