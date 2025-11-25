Anthropic KI: Claude Code kommt auch auf den Mac

Anthropic, die Firma hinter dem KI-Assistenten Claude, hat ein neues Modell für Claude veröffentlicht. Claude Opus 4.5 heißt es und soll sich besonders für das Coden und die Nutzung von KI-Agenten verwenden lassen. Außerdem bringt das Unternehmen Claude Code erstmalig auf die Desktop-Apps von Claude.

Opus 4.5 folgt auf Opus 4.1, das im August veröffentlicht worden war. Anthropic schreibt über Opus 4.5.:

„Als unsere Kollegen von Anthropic das Modell vor der Veröffentlichung testeten, erhielten wir bemerkenswert einheitliches Feedback. Die Tester stellten fest, dass Claude Opus 4.5 mit Mehrdeutigkeiten umgehen und Kompromisse ohne Hilfestellung abwägen kann. Sie berichteten uns, dass Opus 4.5 bei komplexen, mehrere Systeme betreffenden Fehlern die Lösung findet. Sie sagten, dass Aufgaben, die für Sonnet 4.5 noch vor wenigen Wochen nahezu unmöglich waren, nun in greifbare Nähe gerückt sind. Insgesamt sagten uns unsere Tester, dass Opus 4.5 einfach „versteht”.

Zudem soll Opus 4.5 effizienter sein und weniger Anfragen benötigen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Das bedeutet, dass die Nutzung von Claude insgesamt günstiger wird, da weniger Tokens nötig sind, um ans Ziel zu kommen. Im Video findet ihr eine Demo von Opus 4.5, in der Opus 4.5 mit Sonnet 4.5 verglichen wird. Sonnet 4.5 stammt ebenfalls von Anthropic und ist das Coding-Modell des KI-Unternehmens.

Claude Code für Desktop

Die Desktop-Apps von Claude bekommen ebenfalls ein praktisches Update. Die Funktion Claude Code, die bislang nur in der Webversion und der Mobile-App verfügbar war, ist ab sofort auch in der Mac-App und anderen Desktop-Apps nutzbar. Mit Claude Code können sich Softwareentwickler beim Schreiben von Code unterstützen lassen, Recherche-Aufgaben an die KI abgeben und gleichzeitig mehrere lokale und Remote-Sitzungen ausführen lassen. So kann zum Beispiel ein KI-Agent Fehler im Code beheben, während ein anderer die Dokumentation übernimmt und der dritte auf GitHub recherchiert. Im Video wird Claude Code für Desktop genauer vorgestellt.

Zudem ist die Claude-App mit dem Update nun in der Lage, frühere Teile eines Chatverlaufs automatisch zusammenzufassen, sodass Nutzer beim Chatten nicht so schnell die maximal mögliche Gesprächslänge erreichen. Claude könnt ihr im App Store kostenfrei herunterladen. Die Nutzung der Pro- und der Max-Version ist kostenpflichtig.