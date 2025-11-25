Apple TV als Amazon-Channel mit 50 Prozent Rabatt

Amazon bietet ja bekanntlich zahlreiche Channels als Zusatzdienst neben Prime Video an, die sich kostenpflichtig buchen lassen. Hin und wieder gewährt Amazon nette Rabatte auch auf die Channels, die jetzt teilweise um 50 Prozent reduziert sind.

Angebote für Apples hauseigenen Streamingdienst „Apple TV“ (ehemals als Apple TV+ bekannt) gibt es ja durchaus häufig. Wer kein durchgängiges Abo möchte, kann sich von Angebot zu Angebot hangeln und Apple TV als Amazon-Channel in den ersten Monaten mit 50 Prozent Rabatt buchen (zum Angebot). Im ersten Halbjahr kostet der Channel nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat, wobei das Abo für 9,99 Euro monatlich fortgesetzt wird, wenn man nicht kündigt.

Apple TV bietet exklusive Serien, Filme und Dokumentationen, die Apple selbst produziert – darunter Hits wie Ted Lasso, Severance, Foundation und Masters of the Air. Neue Inhalte erscheinen regelmäßig und sind werbefrei in hoher Qualität verfügbar, oft sogar in 4K Dolby Vision und Dolby Atmos. Zusätzlich erweitert Apple das Angebot zunehmend um Sportinhalte wie Live-Übertragungen, etwa Major League Baseball oder künftig auch Formel-1-Rennen in den USA.

Diese Channel sind ebenfalls im Angebot

MGM+ : Hollywood-Hits und unumgängliche Serien. (99 Cent/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link)

: Hollywood-Hits und unumgängliche Serien. (99 Cent/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link) aniverse : Anime-Highlights wie Hunter x Hunter, Overlord und mehr. (3,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 6,99 Euro/Monat, Amazon-Link)

: Anime-Highlights wie Hunter x Hunter, Overlord und mehr. (3,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 6,99 Euro/Monat, Amazon-Link) Lionsgate+ : Mutiges Geschichtenerzählen, erfolgreiche und frische Filme. (2,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link)

: Mutiges Geschichtenerzählen, erfolgreiche und frische Filme. (2,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link) History Play : Geschichte erleben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. (2,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link)

: Geschichte erleben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. (2,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link) viaplay : Krimis, Thriller, Filme, Dokumentationen und mehr. (2,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link)

: Krimis, Thriller, Filme, Dokumentationen und mehr. (2,49 Euro/Monat für 3 Monate, danach 4,99 Euro/Monat, Amazon-Link) hier alle Channel-Angebote einsehen

Angebote gültig bis zum 1. Dezember 2025.