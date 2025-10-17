Apple holt die Formel 1 auf Apple TV

Vor einigen Jahren durfte Tim Cook die Zielflagge beim US Grand Prix der Formel 1 auf dem Circuit of the Americas schwenken. Dabei hatte er augenscheinlich so viel Spaß, dass er sich mit dem Motorsport-Virus angesteckt hat. Nachdem er einen Formel 1 Film produzieren ließ und sein Mitarbeiter Craig Federighi mit einem F1-Boliden über das Dach des Apple Parks bretterte, gibt es nun die nächste Meldung: Apple hat sich die Übertragungsrechte der Formel 1 in den USA gesichert.

Tim Cook hat sich nicht persönlich zu Wort gemeldet, lässt aber durch seinen Senior-Vize-Präsidenten für Services mitteilen: „Wir freuen uns riesig, unsere Zusammenarbeit mit der Formel 1 auszubauen und Apple TV-Abonnenten in den USA einen Platz in der ersten Reihe für eine der spannendsten und am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt zu bieten“, sagt Eddy Cue. „2026 beginnt eine neue Ära für die Formel 1, mit neuen Teams, neuen Regeln und Autos mit den besten Fahrern der Welt. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden eine erstklassige und innovative Berichterstattung zu bieten, die die Fans in den Mittelpunkt stellt, und das auf eine Weise, wie es nur Apple kann.“

Mit einem Abonnement für Apple TV+ (ja, Apple hat das + eigentlich gestrichen) wird man künftig alle Trainings, Qualifyings, Sprint-Rennen und Grands Prix live verfolgen können. Ausgewählte Rennen sowie sämtliche Trainingssessions sollen zusätzlich kostenlos über die Apple-TV-App verfügbar sein – ein klarer Schritt, um Motorsport-Fans noch stärker an die Apple-Plattform zu binden.

Apple will mehr anbieten als nur Formel-1-Streaming

Doch Apple belässt es nicht beim klassischen Streaming. Das Unternehmen integriert die Formel 1 tief in sein Ökosystem: Über Apple News werden aktuelle Rennberichte und Hintergrundgeschichten erscheinen, Apple Maps liefert Event-Infos und Streckenübersichten, während Apple Music mit speziell kuratierten Playlists für das passende Rennfeeling sorgt. Selbst Apple Fitness+ soll von der Dynamik der Königsklasse profitieren und Workouts im Stil der Formel 1 anbieten.

Ein besonderes Highlight für iPhone-Nutzer ist die neue Apple Sports App, die Live-Updates zu allen Sessions liefert – inklusive Echtzeit-Leaderboards, Fahrer- und Teamwertungen, Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm und einem praktischen Home-Screen-Widget.

Auch F1 TV Premium, das offizielle Streaming-Angebot der Formel 1, bleibt in den USA über ein Apple-TV-Abo verfügbar und ist für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Apple kündigte zudem an, in den kommenden Monaten weitere Details zu den Produktionsstandards, neuen Features und technischen Verbesserungen zu veröffentlichen.