ChatGPT: Neue Shopping Research-Funktion hilft beim Finden von Produkten

Künstliche Intelligenz wird mittlerweile in vielen Bereichen des Lebens eingesetzt, sei es für berufliche oder private Zwecke. Das Unternehmen OpenAI, Schöpfer des beliebten Chatbots ChatGPT, will nun den eigenen Nutzern und Nutzerinnen auch beim Shopping helfen. Wie OpenAI in einem neuen Blogbeitrag mitteilt, hat man die neue „Shopping Research“-Funktion eingeführt.

„OpenAI führt heute Shopping Research ein – eine neue Funktion in ChatGPT, die die Recherche für dich übernimmt und dir hilft, die richtigen Produkte zu finden. Anstatt Dutzende von Websites zu durchsuchen, kannst du einfach beschreiben, wonach du suchst, und Shopping Research erstellt einen durchdachten, personalisierten Einkaufsratgeber, der dir bei der Entscheidung hilft.“

So berichtet OpenAI in einer E-Mail zum Thema an uns. Das Besondere an Shopping Research ist die Tatsache, dass die Produktsuche in ein Gespräch mit der KI eingebunden wird. ChatGPT stellt gezielt Rückfragen und recherchiert gründlich im Internet, um innerhalb kurzer Zeit Empfehlungen zu liefern. Laut OpenAI soll das Feature besonders hilfreich bei detailreichen Anschaffungen in Bereichen wie Elektronik, Beauty, Haus und Garten, Küche und Haushaltsgeräte sowie Sport und Outdoor sein.

„Aktuelle Informationen aus hochwertigen Quellen“

ChatGPT greift laut Aussage von OpenAI „auf akkurate, aktuelle Informationen aus hochwertigen Quellen zurück“ und zitiert diese Quellen auch. Nutzer und Nutzerinnen erhalten einen Einkaufsratgeber mit Top-Produkten, den wichtigsten Unterschieden und Abwägungen. Im Normalfall würde eine solch eingehende Recherche von Hand sonst oft Stunden an Vergleichen und Lektüre kosten. Wenn man etwas kaufen möchte, kann man direkt zum Händler weiterklicken. Perspektivisch sind mit Shopping Research auch direkte Käufe über Instant Checkout bei unterstützten Händlern geplant.

„Das Ziel von OpenAI ist es, es Menschen einfacher zu machen, die passenden Produkte zu finden. OpenAI wird weiter daran arbeiten, ChatGPT zu verbessern, damit es Präferenzen besser versteht, mehr Kategorien abdeckt und intuitivere Möglichkeiten zum Vergleichen und Entdecken bietet.“

So erklärt OpenAI die Ziele bezüglich Shopping Research. Der Rollout startet heute auf Mobile und im Web für eingeloggte user der Tarife ChatGPT Free, Go, Plus und Pro, passend zur bevorstehenden Weihnachtssaison. Shopping Research ist außerdem in ChatGPT Pulse (verfügbar für Pro-User) integriert, wo es proaktiv personalisierte Einkaufsratgeber auf Basis vergangener Konversationen vorschlagen kann.

Der Chatbot ChatGPT von OpenAI kann in der mobilen Version weiterhin kostenlos aus dem deutschen App Store für iPhones und iPads heruntergeladen werden. Dafür wird mindestens 137 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 17.0 oder neuer benötigt. Über verschiedene kostenpflichtige Tarife lassen sich die Kapazitäten für Suchanfragen im Chatbot erweitern, ChatGPT Plus beispielsweise kostet 22,99 Euro/Monat. Für gelegentliche Anfragen reicht aber bereits ein kostenloses Konto.