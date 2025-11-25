Albums 7.0: Jetzt auch als App für Mac

Die Musikverwaltungs-App „Albums“ (App-Store-Link) hat ein großes Update auf Version 7.0 bekommen, dass der Anwendung auch eine Version für Mac beschert. Bislang war die App, die sich an Menschen richtet, die Musik lieber kaufen als zu streamen, nur als iOS-Version erhältlich. Mit dem Update auf 7.0 hat nun außerdem das Liquid-Glass-Design Einzug gehalten.

Die Mac-App kann alles, was die iOS-Version von Albums kann, ist allerdings noch einmal speziell für macOS optimiert worden. Wer Albums also schon auf seinem iPhone installiert hat, wird sich bei der Nutzung auf macOS nicht umgewöhnen müssen. Auch könnt ihr die Wiedergabe direkt an der Stelle fortsetzen, an der ihr sie auf dem iPhone pausiert habt – und umgekehrt.

Auf dem Mac gibt es außerdem einen Mini-Player und die Möglichkeit, die Warteschlange in einem neuen Fenster zu öffnen. Auch die Menüleiste wurde erweitert und enthält nun Tastaturkürzel und Befehle zum Steuern der Wiedergabe.

Im Zuge des Updates hat die iOS-Version von Albums ein Design-Update auf Liquid Glass bekommen. Auch einige Fehlerbehebungen und generelle Verbesserungen, zum Beispiel beim iCloud-Syncing, sind Teil der Version 7.0.

Version 7.0 steht zum Download bereit

Albums könnt ihr kostenlos im App Store laden. In der Free-Version sind Funktionen wie Widgets, CarPlay, iCloud Sync und mehr enthalten. Die Premium-Version spendiert der App noch ein paar weitere Funktionen, die sich an Power-Nutzer der App richten, etwa Statistiken, Last.FM-Kompatibilität, eine ausführlichere Entdecken-Funktion und weitere Möglichkeiten zur Personalisierung.

Premium könnt ihr per In-App-Kauf zum Preis von 1,99 Euro pro Monat bzw. 21,49 Euro pro Jahr abonnieren. Eine Lifetime-Lizenz lässt sich ebenfalls erwerben. Sie kostet 99,99 Euro. Die Mac-Version von Albums lässt sich ebenfalls kostenlos laden. Alle Premium-Abonnenten und Lifetime-Käufer können sie in vollem Umfang ohne zusätzliche Kosten nutzen.