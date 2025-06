iPhone Mirroring: Darum ist das Feature auch mit macOS Tahoe nicht in der EU nutzbar

Als Apple im letzten Jahr eines der neuen Funktionen von macOS 15 Sequoia präsentierte, freute man sich auch hierzulande: Endlich sollte es mit iPhone Mirroring möglich sein, drahtlos den Bildschirm des iPhones auf den Mac zu übertragen. Andere Drittanbieter-Apps wie Bezel erledigen diese Aufgabe auch, sind aber eben nicht ins Apple-Betriebssystem integriert.

Leider sah es damals für Nutzer und Nutzerinnen in der EU schlecht aus: Zwar bot macOS 15 Sequoia ein entsprechendes iPhone Mirroring-Symbol, aber die dahinter stehende App konnte nicht genutzt werden. Hoffnung bestand dann zum Release von iOS 18.4, das gleichzeitig auch Apple Intelligence auf unsere Apple-Geräte brachte, allerdings wurde iPhone Mirroring auch damit immer noch nicht in der EU freigeschaltet. Apple begründete dies mit „regulatorischen Unsicherheiten, die der Digital Markets Act mit sich bringt“.

Wer nun gehofft hat, dass das iPhone Mirroring zumindest jetzt mit der anstehenden macOS 26 Tahoe-Version in der EU funktioniert, dürfte erneut enttäuscht werden. Während der WWDC 2025-Entwicklerkonferenz in der vergangenen Woche erklärte Apple gegenüber der französischen Tech-Website Numerama, dass das iPhone Mirroring aufgrund der anhaltenden regulatorischen Unsicherheit in der Europäischen Union vorerst nicht verfügbar sein wird.

Genaue Angaben zu den dahintersteckenden Gründen machte Apple nicht. Es ist aber denkbar, dass der Konzern befürchtet, die Europäische Kommission könne Apple dazu zwingen, das Mirroring auch auf Windows-Rechner oder für Android-Smartphones auf dem Mac anzubieten. Möglich wäre es auch, dass durch die Freischaltung der Funktion in der EU iOS und iPadOS wieder mehr als sogenannte „Gatekeeper“-Plattform in den Fokus rücken könnte. Damit würde Apple strengeren Vorschriften in der EU unterliegen.