Facebook: Support für Passkey-Login auf iPhones und iPads geplant

Wer Online-Accounts verwendet, kann an vielen Stellen bereits Passkeys als zusätzlichen Sicherheitsschritt verwenden, um das eigene Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Nun hat auch Meta im eigenen Newsroom angekündigt, in Zukunft bei Facebook und im eigenen Facebook Messenger Passkeys zu unterstützen. Die Passkeys sollen mit allen Apple-Geräten kompatibel sein, so dass man auf dem iPhone und iPads Passkeys anstellen von Passwörtern für die Anmeldung bei Facebook verwenden kann.

Passkeys bei Facebook sollen laut Meta „bald“ auf iOS-Geräten verfügbar sein, im Facebook Messenger soll dies „in den nächsten Monaten“ geschehen. Dabei gilt: Ein für Facebook erstellter Passkey wird auch mit dem Facebook Messenger funktionieren, wenn der Support für das Feature dort an den Start gehen wird. Meta berichtet außerdem, dass Passkeys vorerst nur für die mobilen Apps gelten sollen – bei einem Login auf einem Desktop-Rechner wird weiterhin der Nutzername und das Passwort verlangt.

Geräteeigene Authentifizierung für mehr Sicherheit

Auf Apple-Geräten ist es bereits seit 2022 möglich, Passkeys als Alternative zu herkömmlichen Passwörtern zu verwenden. Mittlerweile gibt es immer mehr Websites und Dienste, die diese Form des Logins, die eine geräteinterne Authentifizierung wie Face ID oder Touch ID, unterstützen. In der Facebook-App können Passkeys eingerichtet werden, wenn man im Menü „Einstellungen“ -> „Account Center“ -> „Passwort und Sicherheit“ die Option „Passkey“ auswählt.

Passkeys schützen durch diese Charakteristik darüber hinaus auch vor Phishing, Malware und anderen Angriffen, die online erfolgen können. Passkeys funktionieren als Zwei-Schlüssel-Authentifizierungssystem, bei dem ein Schlüssel auf dem Gerät mit einem Kontoschlüssel übereinstimmen muss. Da sich der zweite Schlüssel auf dem Gerät befindet, können keine Anmeldedaten von böswilligen Personen gestohlen werden. Apple-Geräte speichern die Passkeys sicher in der hauseigenen Passwörter-App, die mit allen vorhandenen und unterstützten Geräten synchronisiert wird.