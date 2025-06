Spotify: Neuer Code in der App deutet auf „Lossless“-Integration hin

Der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) bietet schon länger einen riesigen Musikkatalog sowie eine Integration von Podcasts an. Worauf man aber bisher verzichtete, war eine Möglichkeit, auch qualitativ hochwertige Lossless-Audioformate abspielen zu können.

Andere Audio-Streaming-Services wie TIDAL und Apple Music bieten diese Option bereits an, und das bei Apple Music sogar in zwei Qualitäten: Lossless ALAC mit bis zu 24 Bit/48 kHz sowie Hi-Res Lossless ALAC mit bis zu 24 Bit/192 kHz. Immer wieder gab es von Spotify Andeutungen von Führungskräften bezüglich eines Lossless-Supports, allerdings zieht sich dieser Vorgang seit der Ankündigung von vor über vier Jahren bereits ohne Umsetzung hin.

Nun könnte möglicherweise etwas Bewegung ins Spiel kommen, denn in neuem Code der Spotify-App wurden Hinweise darauf gefunden, dass sich der verlustfreie Dienst zumindest noch in der Entwicklung befindet, oder sogar kurz vor der Einführung stehen könnte. Laut des Technologen und Reverse Engineer Chris Messina seien in der am Mittwoch veröffentlichten Version der Spotify-Desktop-App eine Reihe von Verweisen auf „lossless“ aufgetaucht. Er berichtete beim sozialen Netzwerk Threads über seinen Fund.

Die Entdeckung bezieht sich hauptsächlich auf Hilfekarten, die den Usern Informationen über das Lossless-Format geben. In einer Karte heißt es beispielsweise „Verlustfreie Musik, jetzt in Premium“, eine andere „Beste Klangqualität auf Spotify für Musik mit bis zu 24 Bit/44,1 kHz“. Einige der Karten weisen die Nutzer und Nutzerinnen zudem darauf hin, dass nicht alle Inhalte in verlustfreier Qualität vorhanden seien oder eine schlechte Verbindung zum Gerät die Wiedergabe beeinträchtigen könne. Eine weitere Karte erklärt, dass verlustfreie Musik „am besten auf Geräten genossen werden kann, die mit Spotify Connect kompatibel sind und/oder über Kabel verbunden sind“.

Reddit-User findet Lossless-Hinweise auch in mobiler App

Darüber hinaus berichtet ein User namens u/bendotlc bei Reddit, dass sich diese Code-Änderungen auch in der neuesten Version der mobilen App von Spotify befinden würden. Der Code erwähne das Wort „lossless“: „

Darüber hinaus stellte der Reddit-Nutzer u/bendotlc fest, dass in der neuesten Version der mobilen App weitere Änderungen zu sehen sind, in deren Code nun „verlustfrei“ erwähnt wird: „Freue dich auf die beste Klangqualität bei Spotify. Höre Musik in High-Fidelity-Qualität mit bis zu 24 Bit/44,1 kHz.“ Der Reddit-User berichtet zudem, dass die Funktion tatsächlich in der App vorhanden, derzeit jedoch deaktiviert sei.

Spotify-User, die sich schon lange eine verlustfreie Audio-Option gewünscht haben, sollten nun allerdings nicht zu euphorisch werden: Schon in den vergangenen Jahren wiesen Leaks und Code-Referenzen auf ein baldiges Erscheinen einer Lossless-Funktion hin – die hochqualitative Wiedergabe wurde aber nie an den Start gebracht. Während einer Telefonkonferenz mit Investoren zum Q1 2025 erklärte Spotifys CBO Alex Norstrom jedoch kürzlich, dass Spotify weiterhin in zusätzliche Premium-Tarife investiere, und auch Bloomberg berichtete, dass ein Premium-HiFi-Tarif noch in diesem Jahr umgesetzt werden würde.