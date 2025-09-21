Ich habe tatsächlich noch keine Zeit gefunden, um mir das brandneue iPhone Air genauer anzusehen. UPS hat mir das iPhone Air pünktlich am Freitag geliefert, doch ich musste mich zuerst ums iPhone 17 Pro kümmern. Da meine Vorbestellung leider in die Hose gegangen ist, musste ich kurzerhand nach Frankfurt fahren, um ein iPhone 17 Pro Max im Apple Store vor Ort zu kaufen – das hat mit einer Online-Reservierung wunderbar geklappt, hat aber auch Zeit gekostet.

Aber was tut man nicht alles, um das iPhone zum Marktstart in den Händen zu halten. Das ganze Prozedere habe ich aber nur auf mich genommen, weil ich ja beruflich dazu gezwungen bin, die Geräte am ersten Tag zu haben. Schlimmes Leid, ich weiß.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit Promotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip,... UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab.

ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro für 4x höheren Bruchschutz....

Demnach habe ich jetzt ein iPhone 17 Pro Max in Orange und ein iPhone Air in Hellblau zum Testen hier. Darüber hinaus hat UPS auch die AirPods Pro 3 und die Apple Watch Ultra 3 geliefert – die kommenden Wochen werden also nicht langweilig.

Das iPhone 17 ist der heimliche Favorit

Ein Gerät aus der iPhone 17-Familie fehlt mir: Das iPhone 17. Und genau dieses Modell scheint dieses Jahr der heimliche Favorit zu sein, denn das Basis-Modell kann man derzeit uneingeschränkt empfehlen. Apple hat dem iPhone 17 ein richtig gutes Update spendiert, unter anderem mit einem modernen 120 Hz ProMotion-Display, was für super flüßige Bildwiedergaben sorgt. Hat man sich einmal an ProMotion gewöhnt, möchte man nicht mehr zu 60 Hz zurück.

Ein paar Abstriche im Vergleich zum Pro-iPhone musst du natürlich in Kauf nehmen, unter anderem gibt es nur zwei statt drei Kameras. Für die meisten Schnappschüsse ist aber auch das Dual-Kamera-System völlig ausreichend. Ich persönlich finde ja die neue Farbe Salbei ziemlich interessant…

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3" Display mit Promotion, A19 Chip, Center Stage... 6,3" DISPLAY MIT PROMOTION. HELLER. BRILLANT. − Flüssiges Scrollen mit ProMotion bis zu 120 Hz, besserer Kontrast im Freien mit 3.000 Nits...

UNGLAUBLICHE FOTOS − Mit dem hochwertigen 48 MP Dual Fusion Kamera-System, 2x Zoom in optischer Qualität und der 48 MP Fusion...

iOS 26 steht seit Montag zum Download bereit

Ein weiteres Highlight: Seit Montag steht iOS 26 für alle zum Download bereit. Darüber hinaus sind auch die entsprechenden 26er-Versionen für das iPad, den Mac und die Apple Watch erschienen. Da ich schon die Beta fleißig getestet habe, war die Umstellung auf iOS 26 für mich kein großes Problem. Auf dem Mac habe ich das Upgrade noch nicht gewagt, werde das aber in der kommenden Woche angehen. Hier habe ich die Beta nicht ausprobiert und bin gespannt, wie ich mit den Änderungen klar komme.

Philips Hue hat ja Anfang September ziemlich viele neue Produkte vorgestellt. Genau aus diesem Grund gibt es im Hueblog auch ziemlich viel zu berichten.