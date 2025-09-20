iPhone 17 Pro: So viel Akku mehr gibt es im eSIM-only-Modell

Während sich das iPhone Air weltweit nur mit einer eSIM betreiben lässt, sind die anderen iPhone 17-Modelle in Deutschland weiterhin mit SIM-Karten-Slot erhältlich. In den USA und einigen anderen Ländern verkauft Apple nur noch eSIM-only-iPhones, die durch den gewonnen Platz einen größeren Akku aufweisen.

Dank der Kombination aus ersten Teardowns und den offiziellen Energieetiketten von Apple in der EU ist inzwischen klar: Die eSIM-only-Modelle des iPhone 17 bieten mehr Platz für den Akku. Für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro gilt:

iPhone 17 Pro : 3.988 mAh mit SIM-Karte vs. 4.525 mAh mit eSIM

: 3.988 mAh mit SIM-Karte vs. 4.525 mAh mit eSIM iPhone 17 Pro Max: 4.823 mAh mit SIM-Karte vs. 5.088 mAh mit eSIM

Besonders das iPhone 17 Pro profitiert, denn hier steigt die Akku-Kapazität um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum iPhone 16 Pro.

Der Wechsel hin zur eSIM hat nicht nur Vor- oder Nachteile bei der Netzaktivierung, sondern wirkt sich inzwischen auch ganz konkret auf die Hardware aus. Apple nutzt den gewonnenen Raum sinnvoll: Mehr Akku für mehr Laufzeit. Ein cleverer Schachzug und ein weiteres Indiz dafür, dass die Tage der klassischen SIM-Karte gezählt sind. Bleibt abzuwarten, ob das iPhone 18 nächstes Jahr auch hierzulande auf eine physische SIM-Karte verzichtet.