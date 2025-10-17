Eufy Security C35: Neues 4er-Kamera-Set mit HomeBase ist jetzt erhältlich

Schon Anfang Oktober zeigte sich das neue Sicherheitskamera-System C35 von Eufy erstmals in freier Wildbahn. Nun ist es soweit: Das Vierfach-Kamera-Set inklusive einer neuen HomeBase kann ab sofort bei Amazon bestellt werden. Beim Hersteller selbst ist die Neuerscheinung bisher weder gelistet, noch wird sie zum Verkauf angeboten.

Das Eufy Security C35-Set richtet sich vor allem an Privatanwender und -anwenderinnen, die nach einer simplen, aber leistungsfähigen Sicherheitskamera-Lösung für ihr Zuhause suchen, ohne gleich professionelle Systeme verbauen zu müssen. Einer der größten Vorteile der Eufy-Produkte ist die Möglichkeit, auf jegliche Abonnements oder Cloudspeicher-Lösungen verzichten zu können und die Sicherheitskameras rein lokal betreiben zu können.

Um dies umsetzen zu können, setzt der Hersteller auch beim neuen Eufy C35-System auf eine neue HomeBase Mini, die über einen integrierten Speicher von 8 GB verfügt und über passende MicroSD-Speicherkarten auf eine Kapazität von bis zu 1 TB erweitert werden kann. Über die HomeBase lassen sich zudem alle Geräte zentral steuern, inklusive KI-Erkennung, dem bereits erwähnten lokalen Speicher und einer schnellen Einrichtung mehrerer Kameras.

Das Eufy C35-System ist kabellos, und kann magnetisch befestigt, verschraubt oder einfach aufgestellt werden, und ist zudem nach IP67 wasser- und wetterfest. Damit lässt sich mit dem Set auch eine Kombination aus Innen- und Außen-Überwachung realisieren. Über die „PureColor Vision“-Funktion werden auch in der Nacht natürliche und detailreiche Videoaufnahmen möglich gemacht, ganz ohne Scheinwerfer oder eine Infrarot-Nachtsicht-Kamera.

Integrierte KI und auch mit Solarpanel nutzbar

Für zusätzliche Sicherheit sorgt auch die integrierte KI, die Personen, Fahrzeuge, Tiere, Gesichter und Aktivitätszonen erkennt, und bei Bedarf die Nutzer und Nutzerinnen sofort informiert. Darüber hinaus schrecken akustische und visuelle Alarme mögliche Eindringlinge gleich schon vorweg ab. Durch eine schnelle Direktverbindung zum Smartphone, Zeitrafferaufnahmen und weiteren smarten Funktionen können User schnell auf die jeweilige Situation reagieren.

Die vier Sicherheitskameras können kabellos betrieben werden und lassen sich optional auch mit einem Solarpanel koppeln. Die Auflösung beträgt 1080p (Full HD), das Sichtfeld liegt bei 130 Grad, die Blende bei f/1.2. Der integrierte Akku soll bei normaler Nutzung mehrere Wochen halten, ehe er erneut aufgeladen werden muss. Nutzt man im Außenbereich ein Solarpanel mit den Kameras, können diese auch ohne gelegentliches Aufladen ganzjährig betrieben werden.

Die neue Eufy Security C35-Sicherheitslösung für den Innen- und Außenbereich lässt sich ab sofort zum Kaufpreis von 379,99 Euro bei Amazon inklusive einer kostenlosen Prime-Versandoption am nächsten Werktag bestellen. Auf der deutschen Website von Eufy ist die Neuerscheinung noch nicht zu finden.