Bezel: Einfach Bildschirmaufnahmen vom iPhone auf dem Mac anfertigen

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, Inhalte vom iPhone auf einem Mac anzeigen zu lassen. Um entsprechende Bildschirmaufnahmen anfertigen und das iPhone unter macOS spiegeln zu können, sind oftmals aufwändige Software-Lösungen vonnöten. Nicht so mit dem kleinen, aber feinen Tool Bezel für macOS, das mit der Aussage „Bezel ist der einfachste Weg, ein iPhone zu betrachten, zu präsentieren und aufzunehmen“ wirbt und von Mathijs und Tom von Nonstrict aus dem niederländischen Amersfoort entwickelt wird.

Mit dem Dienstprogramm Bezel lässt sich das eigene iPhone sofort nach dem Anschluss per Lade-/Datenkabel an den Mac erfassen. Um Bezel zu verwenden, müssen man lediglich zulassen, dass die App bei der Anmeldung gestartet wird. Dann wird einfach nur das iPhone angeschlossen, wenn man mit der Spiegelung des Bildschirms beginnen möchte – das ist alles. Bezel zeigt nach kurzer Vorbereitungszeit das iPhone automatisch auf dem Desktop an, zudem stellt die App das Display des iPhones mit einem Rahmen dar, der zum jeweiligen iPhone-Modell passt.

Zwar gibt es unter macOS auch bereits mit dem QuickTime Player von Apple eine Möglichkeit, ein verbundenes iPhone als Kameraquelle auszuwählen und damit Bildschirmaufnahmen anzufertigen. Im Vergleich zu Bezel ist diese Option jedoch deutlich aufwändiger und hinsichtlich der Performance auch deutlich träger.

Tonaufnahme und gerätespezifische Einstellungen möglich

Mit Bezel lässt sich auch die Tonausgabe des iPhones erfassen, zudem ist es möglich, das Verhalten von Bezel gerätespezifisch zu steuern. So lässt sich wählen, ob ein Gerät automatisch auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, und die App kann so eingerichtet werden, dass der Ton des Macs sofort stummgeschaltet wird, um Verwirrung zu vermeiden. Da macOS die Ansicht von Bezel wie jedes andere Fenster erfassen kann, ist es auch ein Leichtes, mit einem Screenshot-Programm einen gerahmten Screenshot des iPhones vor einem transparenten Hintergrund zu erstellen.

Bezel kann auf der Website des Indie-Entwicklerteams in einer kostenlosen Testversion ausprobiert werden, die unbegrenzt mit Wasserzeichen verwendet werden kann. Die Vollversion von Bezel kann als Einzelkauf von 29 USD erworben werden und enthält ein Jahr lang kostenlose Updates. Für die Installation wird mindestens macOS 12.0 oder neuer benötigt, macOS 14 Sonoma wird bereits voll unterstützt. Auf dem iPhone wird ein Ladekabel per USB-C oder Lightning sowie mindestens iOS 8.0 eingefordert, auch die neue iPhone 15-Generation ist vollumfänglich kompatibel.