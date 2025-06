Smart Home Sale bei tink.de: Das sind die 10 besten Deals

Anzeige. Wenn ihr euch für Smart Home Zubehör interessiert, ist der Online-Shop von tink.de die richtige Anlaufstelle. Der Smart Home-Experte hat diverse Marken im Sortiment und bietet regelmäßige Rabattaktionen an – so auch jetzt. Die neue „Bereit für den Urlaub-Kampagne“ ist gestartet, läuft noch bis zum 24. Juni und folgend findet ihr die 10 besten Deals.

Nuki Smart Lock Pro: Das smarte Türschloss

Der Markt für smarte Türschlösser wächst, aber für mich ist das Nuki Smart Lock immer noch das beste. Die 5. Generation ist noch einmal deutlich kompakter und leiser geworden und wird zusammen mit dem Keypad im Bundle für nur 339 Euro statt 428 Euro angeboten. Die zugehörige Nuki-App ist einfach gemacht, verständlich und gut zu bedienen. Auf Extras wie Apple Home Key muss man jedoch verzichten.

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) + Keypad 2.0 für 339 Euro statt 428 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 419 Euro

Philips Hue Ensis: Meine Lampe im Esszimmer

Wenn es um Beleuchtung geht, ist Philips Hue bei mir die erste Anlaufstelle. In meinem Wohnzimmer hängt schon seit Jahren die Hue Ensis, die sowohl nach oben als auch nach unten leuchten kann. Ich finde das Design zeitlos und die Ausleuchtung gut. Die Option, auch Farben anzeigen zu können, nutze ich persönlich eher selten. Auf Partys oder bei einem gemütlichen Zusammenkommen ist das aber eine nette Spielerei.

Philips Hue Ensis für 299,95 Euro statt 479,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 340 Euro

Rasenpflege von Worx

Das attraktive Bundle zur Rasenpflege besteht aus dem Mähroboter Worx Landroid Vision M600, einem gratis Akku sowie dem Rasentrimmer 20V mit Akku und Ladestation. Während der Mähroboter automatisch den Rasen schneidet, kann man mit dem Rasentrimmer die Kanten bearbeiten und so für einen perfekten Rasen sorgen.

Worx Landroid Vision M600 + gratis Akku-Rasentrimmer 20V –​​ mit Akku & Ladestation für 899 Euro statt 1.589,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.000 Euro

Das neue Schloss von Aqara: U200 Lite

Wer einen besonders günstigen Einstieg sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Das brandneue Aqara U200 Lite wird zusammen mit dem kompakten Hub M100 für 127,99 Euro angeboten. Das Schloss wird einfach auf den vorhandenen Schlüssel gesetzt, damit der Motor diesen automatisch drehen kann.

Aqara Smart Lock U200 Lite Kit + Hub M100 für 127,99 Euro statt 150 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 128 Euro

Großartiger Sound: Die Sonos Arc Soundbar

Ich setze bei mir Zuhause auch auf Sonos, um in mehreren Räumen parallel die gleiche Musik abspielen zu können. Darüber hinaus gibt es mit der Sonos Arc eine Soundbar mit Sprachsteuerung, die nicht nur im Sonos-System Zuhause ist, sondern auch den Ton eines angeschlossenen Fernsehers deutlich aufwertet.

Sonos Arc für 569 Euro statt 999 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 668 Euro

mit Gutschein Sonos30

Eufy E15 schneidet euren Rasen

Eufy ist eine Marke von Anker und hat mit dem Eufy E15 einen richtig guten Mähroboter auf den Markt gebracht, der ohne RTK und Kabel auskommt. In unserem Testbericht hat der Mäher sehr gut abgeschnitten und verrichtet weiterhin einen guten Dienst. Die Steuerung per App ist simpel und einfach und der Rasenschnitt super. Besonders toll ist auch die Navigation, die per GPS und Kamera funktioniert. Eine Gratis-Garage gibt es bei diesem Angebot mit dazu.

Eufy E15 für 1.499 Euro + Gratis-Garage (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.499 Euro ohne Garage

Abkühlung gefällig? Die EcoFlow WAVE 3 hilft

Vor ein paar Wochen habe ich meinen ausführlichen Testbericht zur mobilen Klimaanlage EcoFlow WAVE 3 veröffentlicht – passend zum aktuell sehr heißen Wetter. Ich finde die kleine Anlage sehr beeindruckend, da sie in kürzester Zeit für Abkühlung sorgen kann. Darüber hinaus kann das Gerät im Winter auch heizen, sodass sie im ganzen Jahr zum Einsatz kommen kann. Mit den mitgelieferten Schläuchen wird sichergestellt, dass die kalte Luft genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Für den Akkubetrieb muss ein Akku separat gekauft werden.

EcoFlow WAVE 3 für 799 Euro statt 899 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 799 Euro

Überwachung an der Haustür: Die Eufy Video Doorbell E340

Ein Smart Home ist für mich erst komplett, wenn auch die Haustür überwacht wird. Das geht zum Beispiel mit der Eufy Video Doorbell E340, die eine Dual-2K-Auflösung bietet – ein Chime wird ebenfalls mitgeliefert. Unter anderem gibt es eine Personen- und Paketerkennung, eine lokale Speicherung sowie eine Anbindung an Alexa. Im Bundle liegt passenderweise ein Echo Show 5 dabei, der das Live-Bild der Kamera anzeigen kann.

Eufy Video Doorbell E340 mit Chime + Amazon Echo Show 5 Gen. 3 für 199,95 Euro statt 278 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 225 Euro

Abus Wintecto One Fensterantrieb: Fenster per App öffnen

Der Abus Wintecto One Fensterantrieb ist zwar größer als ein herkömmlicher Fenstergriff, bietet dafür aber auch smarte Funktionen. Egal ob an einem Fenster oder eine Terrassentür: Der Fensterantrieb lässt sich smart steuern und lässt sich im Handumdrehen nachrüsten. Für ausführliche Einblicke verweise ich gerne auf unser Review.

Abus Wintecto One Fensterantrieb für 249,95 Euro statt 339,90 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 373 Euro

Sonnenenergie nutzen und Balkonkraftwerk einrichten

tink.de bietet ein Bundle bestehend aus Solarmodulen und Speicher im Set für 999 Euro statt 2.095 Euro an. Enthalten sind zwei Solarmodule mit jeweils 430 Wp sowie passende Halterungen, die für den Garten oder das Flachdach geeignet sind. In der MySolMate-App werden alle relevanten smarte aufgeschlüsselt. Damit überschüssiger Strom nicht nur verschenkt wird, gibt es einen Speicher mit 1,44 kWh mit dazu.

EET Solar SolMate Garten/Flachdach – Balkonkraftwerk mit Speicher und Bodenhalterungen (2x 430Wp) für 999 Euro statt 2.095 Euro (zum Angebot)

