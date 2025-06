Amazfit Active 2 Square: Neues Smartwatch-Modell jetzt auch in Deutschland erhältlich

Über die verschiedenen Smartwatches des Herstellers Amazfit haben wir hier bei uns im Blog schon des öfteren berichtet. Nun hat das Unternehmen die Verfügbarkeit der neuen Amazfit Active 2 Square auch für den deutschsprachigen Raum bekanntgegeben: Ab sofort ist die Neuerscheinung beispielsweise bei Amazon zum Preis von 149,90 Euro erhältlich.

Seit dem Launch der Amazfit Active Round (Amazon-Link) Anfang des Jahres wurde die eckige Version der Erfolgsserie mit Spannung erwartet. Die leichte Amazfit Active 2 Square passt perfekt an schmale Handgelenke – und verfügt über identische Funktionen wie ihre runden Schwester. Als kleines Extra sind im Lieferumfang zwei Armbänder enthalten: ein schwarzes Lederarmband und ein rotes Silikonarmband.

Die neue Amazfit Active 2 Square verfügt über ein 1,75-Zoll-AMOLED-Display, das – die Modellbezeichnung deutet es bereits an – in einem sanft abgerundeten rechteckigen Gehäuse untergebracht ist. Dies soll der Smartwatch laut Amazfit „einen modernen Lifestyle-Look verleihen“. Die Smartwatch richtet sich vor allem an regelmäßig trainierende Menschen, die Sport betreiben und ihre Aktivität als wesentlichen Bestandteil eines gesunden Lebensstils sehen.

Dafür ist die Amazfit Active 2 Square so konzipiert, dass sie sowohl beim Training im Fitnessstudio als auch beim Outdoor-Training optimale Leistungen erbringt. So unterstützt die Smartwatch über 160 Sportmodi, darunter HYROX, Fitness, Pilates und Padel sowie Rad- und Laufsport. Das Saphirglas schützt den Bildschirm vor Kratzern, während die hohe Bildschirmhelligkeit von bis zu 2.000 nits die Sichtbarkeit auch bei grellem Sonnenlicht gewährleistet. Die Amazfit Active 2 Square bietet außerdem kostenlose Offline-Karten mit Wayback-Navigation.

Neueste Technologie, lange Akkulaufzeit und geringes Gewicht

Die Amazfit Active 2 Square ist mit dem optischen BioTracker 6.0 PPG-Sensor ausgestattet, der die relevanten Gesundheits-, Fitness- und Erholungsdaten überwacht. Diese Technologie soll nicht nur für genauere und stabilere Messungen sorgen, sondern trägt auch zur Gesamtleistung der Uhr bei: Trotz ihrer relativ geringen Akkukapazität hält die Amazfit Active 2 Square bis zu zehn Tage lang mit einer einzigen Ladung durch. Dabei ist die Smartwatch mit ihren gerade einmal 31 Gramm ein Leichtgewicht am Arm.

Die Trainingsdaten, die die Amazfit Active 2 Square misst und auswertet, laufen zentral in die Zepp-App. Diese bietet unter anderem KI-gestützte Dienste wie Zepp Aura, Zepp Coach und Food Logging zur Analyse der Nährwerte von Mahlzeiten. Mit dem Einverständnis der Nutzer und Nutzerinnen können Trainingsdaten mit externen Plattformen wie Apple Health, Google Fit, Health Connect, komoot, Relive, Strava und TrainingPeaks geteilt werden.

Der empfohlene Verkaufspreis der Amazfit Active 2 Square liegt bei 149,90 Euro. Im Lieferumfang der Smartwatch enthalten sind zwei Armbänder: Ein schwarzes Lederarmband und ein rotes Silikonarmband. Die Amazfit Active 2 Square ist im deutschsprachigen Markt bei Amazfit sowie im ausgewählten Einzelhandel, darunter bei Amazon, erhältlich. Auf der Produktseite der Amazfit Active 2 Square gibt es weitere Infos zur Neuerscheinung.