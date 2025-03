Eufy E15/E18: Die ersten Eindrücke des neuen Mähroboters

Anfang des Monats hat Eufy seinen ersten Mähroboter vorgestellt – oder besser gesagt gleich zwei. Der Eufy Mähroboter E15 richtet sich an Gärten mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern, während der Eufy Mähroboter E18 mit bis zu 1.200 Quadratmetern zurechtkommt. Ich konnte den E15 bereits im großen Garten meines Vaters installieren und bin von der Konfiguration absolut beeindruckt.

Bisher habe ich Rasenmähroboter mit Draht, Beacons oder LiDAR getestet. Vor Jahren musste ich für einen Gardena-Roboter noch einen Begrenzungsdraht im Rasen verlegen – eine ziemlich zeitaufwendige Geschichte, aber auch recht zuverlässig. Weiter ging es mit Modellen wie dem Ecovacs Goat oder Dreame A1, bei denen man mit einem virtuellen Controller in der Hersteller-App die Grenzen des Gartens abfahren musste.

Mein Fazit dazu: Hier macht man sich zwar nicht die Finger schmutzig, muss dafür aber im Schneckentempo durch den Garten. Besonders frustrierend war damals eine plötzlich abgebrochene Kartierung kurz vor dem Ziel. Wie es besser geht, zeigt jetzt Eufy.

So läuft die Installation des Eufy Mähroboter E15

Mein Vater hat nach Empfang des Testgeräts schon die halbe Arbeit erledigt. Er hat den Roboter ausgepackt, das Dach auf die Basisstation gesteckt und das (leider recht kurze) Stromkabel angeschlossen. Da die finale Position der Station bislang nicht gefunden war, hat er zunächst auf die Bodenschrauben verzichtet. Und auch die Eufy-App inklusive Anmeldung konnte ich schon auf seinem iPhone finden. Da blieb nicht mehr viel Arbeit für mich.

In der Eufy-App wird zunächst eine Bluetooth-Verbindung mit dem Eufy Mähroboter E15 oder E18 hergestellt, um sich dann mit dem heimischen WLAN zu verbinden. Dann kam meine große Aufgabe: Den Roboter per Knopfdruck auf die Reise zu schicken. Mehr habe ich nicht machen müssen.

Der Eufy Mähroboter E15 hat dann innerhalb der nächsten 97 Minuten die knapp 390 Quadratmeter im Garten meines Vaters abgefahren. Nicht einfach nur ein Rechteck, sondern ein quasi zweigeteilter Garten mit einem Kiesweg in der Mitte. Dazu drei Bäume mit Umrandung und ein kleiner Erdhügel, auf dem im Sommer Wildblumen wachsen. Der Roboter brauchte zu keiner Zeit Hilfe, er ist nirgends stecken geblieben und hat den kompletten Garten inklusive der No-Go-Zonen absolut perfekt kartiert.

Was mich besonders beeindruckt hat: Mit dem Kamerasystem fährt der Roboter quasi auf den Zentimeter genau bis an die Kantsteine heran. In der App gibt es zudem eine Option, um ihm das Überfahren der Randsteine auf den Zentimeter genau zu erlauben. So kann man den Roboter perfekt auf die Gegebenheiten einstellen. Der Abstand von der Klinge zum Rand des Roboters beträgt übrigens knappe 10 Zentimeter – das kennen wir so von den meisten anderen Modellen.

Vorbestellungen sind bis zum 30. März möglich

Wir werden den Roboter nun erst einmal ein paar Wochen fahren lassen, aktuell wächst ja nicht sonderlich viel. Für ein endgültiges Fazit ist es daher noch viel zu früh. Der erste Eindruck von Einrichtung und vor allem Navigation und Genauigkeit ist aber sehr, sehr positiv.

Bis zum 30. März könnt ihr euch auf der Eufy-Webseite für 1 Euro Rabattgutscheine für die Bestellung der Roboter ab dem 31. März sichern. Dadurch könnt ihr den Preis des Eufy Mähroboter E15 von 1.499 auf 1.299 Euro reduzieren, beim E18 sinkt der Preis mit dem Gutschein von 1.799 auf 1.499 Euro.

Endgültig festlegen möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunk noch nicht. Es sieht aber ganz danach aus, als würden die Eufy-Roboter auf dem Rasen einen sehr guten Job hinlegen. Und auch der rabattierte Preis kann sich im Vergleich zur Konkurrenz wirklich sehen lassen.

