Tado bekommt 30 Millionen Euro von Panasonic

Bei Tado geht es aktuell richtig zur Sache. Die „neuen“ Tado X Thermostate werden weiterhin mit einem Rabatt von 50 Prozent verkauft und im Februar hat der Hersteller von smarten Heizlösungen mit einem Experiment für eine Zwangsgebühr in der hauseigenen App aufmerksam gemacht.

Zum Glück scheint Tado nun aber nicht jeden Monat von uns kassieren zu müssen, denn man hat eine noch größere Finanzspritze gefunden. Wie das Münchner Unternehmen heute Vormittag mitgeteilt hat, konnte man sich eine Investition von 30 Millionen Euro durch die Panasonic Corporation sichern.

In dieser Pressemitteilung teilte man auch mit:

Die auf der ISH in Frankfurt angekündigte Investition erfolgt ein Jahr nach Beginn der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, die die hochmodernen Wärmepumpenprodukte und -technologien von Panasonic mit den marktführenden intelligenten Heizungssteuerungs- und Energiemanagement-Technologien von Tado kombiniert. Die Kunden profitieren von einer speziell zugeschnittenen Software für das Wärmepumpen-Management, die die Einstellungen ihrer Panasonic Aquarea Wärmepumpe automatisch optimiert und den Strombedarf auf die günstigsten und grünsten Zeiten des Tages verlagert.

In Zukunft wollen Tado und Panasonic in Sachen smarter Wärmepumpe also noch fester an einem Strang ziehen. Man will die Partnerschaft und die Angebote weiter ausbauen. „Wir glauben, dass Tado der beste Partner für dieses Ziel ist, weil seine Lösungen das überzeugende Angebot der Panasonic Aquarea Wärmepumpen für unsere Kunden zusätzlich erweitern“, heißt es derweil von Panasonic.