iPhone 17 Air: Dummy-iPhone zeigt MagSafe, Action Button und Kamerasteuerung

Das iPhone 17-Lineup wird spannend: Statt ein iPhone 17 Plus auf den Markt zu bringen, will Apple ein neues iPhone 17 Air launchen, das besonders dünn ist. Gerüchte über das neue Modell gab es schon viele, allerdings sollen neue Dummy-Bilder jetzt zeigen, dass das nur 5,5 Millimeter dünne iPhone sowohl MagSafe als auch den Action Button mit an Bord hat.

Basierend auf mehreren Berichten, Mockups, durchgesickerten CAD-Daten und Dummy-Modellen der letzten Monate scheinen sich viele Design- und Funktionsdetails des neuen Apple-Smartphones zu bestätigen.

MagSafe bleibt erhalten – trotz ultradünnem Design

Eine der größten Unsicherheiten rund um das iPhone 17 Air war die Frage, ob das MagSafe-Feature erhalten bleibt. Aufgrund des ultradünnen Designs des neuen Modells befürchteten einige Experten, dass Apple auf diese Funktion verzichten könnte. Doch die neuesten Dummy-Modelle zeigen deutlich, dass MagSafe weiterhin integriert sein dürfte – ein großer Pluspunkt für Fans des kabellosen Ladens und MagSafe-Zubehörs.

Action Button ersetzt den Stummschalter

Eine weitere erwartete Änderung: Der Stummschalter weicht der modernen Action-Taste. Diese Neuerung war bereits bei den aktuellen iPhone Pro-Modellen zu sehen und dürfte nun auch beim iPhone 17 Air Standard werden. Die Dummy-Modelle liefern die ersten handfesten Beweise für diese Anpassung.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Neue Kamerasteuerung sorgt für Aufsehen

Besonders spannend ist eine bislang unbekannte Neuerung: Die Kamerasteuerung. Ein aktueller Bericht bestätigt, dass das iPhone 17 Air mit diesem neuen Button ausgestattet sein könnte. Die Dummy-Modelle zeigen erstmals, wie diese Taste in das Design integriert ist.

iPhone 17 Air – das dünnste Modell der Reihe

Eine Seitenansicht der Dummy-Modelle zeigt: Das iPhone 17 Air wird deutlich schlanker als die anderen drei Modelle der iPhone 17-Serie. Apple setzt offensichtlich weiterhin auf ein extrem minimalistisches Design.

Release-Termin: Vorstellung im September

Wie gewohnt dürfte Apple sein neues iPhone-Lineup im September präsentieren. Bis dahin bleibt es spannend, welche weiteren Details zu den neuen Modellen ans Licht kommen.

Header-Foto: Foto: MacRumors.