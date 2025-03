So günstig wie noch nie: 15-Zoll MacBook Air mit M3 im Angebot

Das brandneue MacBook Air mit M4-Chip kostet in der großen 15-Zoll Variante mindestens 1.499 Euro. Auf dem großen Display könnt ihr mehr Inhalte darstellen, allerdings ist das große MacBook Air dadurch 20 Prozent schwerer. Wenn ihr das in Kauf nehmen könnt und es nicht unbedingt das neue M4 MacBook Air sein soll, gibt es den Vorgänger heute so günstig wie noch nie.

Das 15-Zoll MacBook Air mit M3, 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD Festplatte kostet derzeit nur 1.169 Euro. Das Angebot macht euch der Online-Shop Coolblue.de, während Amazon mit 1.199 Euro etwas teuer ist. Ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wo ihr einkaufen wollt. Derzeit wird nur die Farbe Mitternacht/Blau günstiger angeboten.

Der M3-Chip ist richtig schnell

Es muss nicht immer der neuste Mac sein. Natürlich ist der M4-Chip schneller als der M3, allerdings wird man den Unterschied im Alltag kaum merken. Wer sich für das MacBook Air entscheidet, benötigt ohnehin keine Pro-Funktionen. Recherche, Surfen, Videos, Streaming, einfache Foto-Bearbeitung und gelegentlicher Videoschnitt – all das kann auch der M3-Chip erledigen.

Die Unterschiede zum M4 MacBook Air

Abgesehen vom Prozessor-Upgrade bietet das M4 MacBook Air eine bessere FaceTime Kamera mit Unter­stüt­zung für die Schreib­tischansicht. Darüber hinaus gibt es die Farbe Himmelblau nur beim M4 MacBook Air, außerdem unterstützt das neue Modelle bis zu zwei externe 6K-Displays. Die Unterschiede sind also eher gering.

M3 MacBook Air jetzt kaufen

