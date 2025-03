Eufy E15 und E18: Zwei neue Rasenmähroboter lassen sich ab sofort bestellen

Während ich diese Zeilen tippe, sitze ich am Flughafen in Düsseldorf und warte auf meinen Flieger nach Barcelona. Dort findet aktuell der Mobile World Congress statt, im Rahmen dessen Anker seine neuesten Produkte präsentiert. Ein Highlight sind dabei die neuen Rasenmähroboter: Der Eufy E15 für 1.499 Euro und der Eufy E18 für 1.799 Euro.

Vorbestellungen für die beiden neuen Modelle, die ersten dieser Art von Anker überhaupt, sind ab heute über die Eufy-Webseite möglich. Dort zahlt man einen symbolischen Euro an, um sich einen Rabatt in Höhe von 200 Euro für den E15 respektive 300 Euro für den E18 zu sichern. Beide neuen Rasenmähroboter sollen ab dem 31. März ausgeliefert werden – pünktlich zum Start in die neue Gartensaison. Der größte Unterschied beider Modelle: Der eufy E15 mäht bis zu 800 Quadratmeter an Grundstücksfläche, während der eufy E18 dank eines optimierten Navigationssystems bis zu 1.200 Quadratmeter bearbeiten kann.

Kartierung und Navigation ganz ohne Hilfsmittel

Anders als viele Konkurrenzprodukte, die auf Drähte, Beacons oder Satelliten-Masten setzen, funktionieren die Rasenmähroboter von Eufy ganz ohne zusätzliches Zubehör. Nachdem man die Ladestation mit Dach zusammengesetzt hat, kann sich der Roboter schon auf die Reise begeben. Dann fährt er von allein auf den Rasen und beginnt selbstständig mit der Kartierung.

Ein manuelles Eingreifen oder lästiges Setzen von Grenzen ist nicht nötig. Hindernisse wie Bäume, herumliegendes Spielzeug, Haustiere oder andere Objekte erkennen der eufy E15 und E18 ganz von selbst. Sie navigieren ohne Probleme zuverlässig darum herum. Insbesondere das werden wir uns im Rahmen eines Praxis-Tests hoffentlich noch vor dem Start am 31. März selbst ansehen können.

Der kommt uns doch bekannt vor?

Falls euch das Design des Eufy Rasenmähroboters bekannt vor kommt, dann ist das kein Zufall. Anker hat sich die Technik beim Start-Up TerraMow besorgt und keine komplette Neuentwicklung gestartet.

Der in Zusammenarbeit mit den Experten von TerraMow entwickelte Rasenmähroboter von Eufy hat eine Schnittbreite von 20,3 Zentimetern bei einer frei einstellbaren Schnitthöhe von 2,5 bis 7,5 Zentimetern. Steigungen von bis zu 40 Prozent stellen den Eufy E15 und E18 vor keinerlei Herausforderungen. Sind alle Aufgaben des Mäher-Alltages innerhalb der je nach Oberfläche möglichen Laufzeit von 90 bis 110 Minuten geschafft, fährt er autark in die Ladestation zurück. Nach zwei Stunden ist er wieder vollkommen aufgeladen.

Und natürlich gibt es auch eine App. Hier lassen sich mehrere Rasenflächen verwalten, No-Go-Zonen erstellen, individuelle Mähpläne einrichten und vieles mehr. Sogar die eigentliche Mährichtung lässt sich den eigenen Wünschen anpassen.