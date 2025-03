Praktisches Zubehör fürs mobile Arbeiten: Tastaturen, Halterungen und Ladegeräte

Auch wenn viele von uns wohl feste Arbeitsplätze mit entsprechendem Equipment wie Monitor, Tastatur und Maus haben werden, gibt es doch Personen, die ihre tägliche Arbeit mit Apple-Geräten von unterwegs aus erledigen oder keine festen Büroplätze haben – beispielsweise bei der Arbeit in einem Co-Working-Center oder im Außendienst.

Für Menschen in entsprechenden Bereichen gibt es auch von einigen Zubehör-Herstellern einiges an praktischen Accessoires, die das Leben mit mobilen Apple-Geräten deutlich vereinfachen können. Wir wollen daher heute ein paar Produkte von den beiden hier auch wohlbekannten Unternehmen Satechi und Ugreen vorstellen, die sich für das mobile Arbeiten, insbesondere mit dem iPad, eignen.

Ugreen Tablet-Ständer mit 360 Grad-Rotation

Ein echtes Schnäppchen, und doch ein sehr nützliches Helferlein im Alltag ist der Ugreen Tablet Ständer, der iPads und iPhones sämtlicher Größe zwischen 4 und 13 Zoll aufnehmen kann und eine gute Basis für den Tisch in Kombination mit einer externen Tastatur bietet. Wer beispielsweise das iPad samt Tastatur und Maus unterwegs verwenden möchte, beispielsweise zum Schreiben von Texten, kann die zusammenfaltbare Halterung mit ins Gepäck packen.

Der Ugreen iPad Ständer ist aus Metall gefertigt und an der Unterseite sowie der iPad-Auflagefläche mit kleinen Gummipads versehen, so dass ein Verrutschen auf dem Tisch sowie Schäden am Tablet verhindert werden. Darüber hinaus gibt es zwei Scharniere, die bis 180 Grad angestellt werden können, sowie ein um 360 Grad mit kleinen hörbaren Schritten drehbarer Aufbau. Das Beste: Der Ugreen iPad Ständer ist derzeit bei Amazon mit Rabatt für kleine 16,99 Euro zu haben und macht auf jedem Tisch eine super Figur, um das Tablet auf eine angenehmere Höhe zum Schreiben und Arbeiten zu bringen.

UGREEN Tablet Ständer 360°Drehbar, Tablet Halterung Tisch Verstellbar, iPad...



Satechi Aluminum Desktop Stand: Hochwertig und schwer

Wer es etwas schwerer und noch hochwertiger haben möchte, findet als Alternative zum Ugreen Tablet Ständer den Satechi Aliminum Desktop Stand, der auch sogar in der Lage ist, ein MacBook bis 13 Zoll festzuhalten. Kollege Fabian hat das Modell in einem kleinen Test in der Vergangenheit bereits unter die Lupe genommen, seinen Bericht findet ihr zum Nachlesen hier.

Auch hier gibt es eine Möglichkeit, die iPad- und MacBook-Halterung klein zusammenfalten und so bequem für den Transport vorbereiten zu können. Was man bei diesem Modell nicht außer Acht lassen sollte, ist das vergleichsweise hohe Gewicht: Der Satechi Aluminum Desktop Stand wiegt ganze 737 Gramm. Die Halterung ist so gestaltet, dass das iPad auch mit umgeklapptem Case einen sicheren Stand hat, außerdem gibt es an der Unterseite einen kleinen Schlitz, durch das ein Kabel geführt werden kann. Das iPad kann also auch geladen werden, wenn es im Hochformat genutzt wird. Mit einem aktuellen Preis von 48,16 Euro bei Amazon ist der in spacegrau erhältliche Satechi Aluminum Desktop Stand allerdings auch kein Schnäppchen.

SATECHI Aluminium Desktop Stand, Verstellbarer Tablet Halter mit Schützenden...



Satechi SM1 Mechanical Keyboard: Für Fans von klappernden Tastaturen

Zu einem mobilen Arbeitsplatz gehört natürlich auch eine mobile Tastatur, um auf dem iPad bequem tippen und längere Texte verfassen zu können. Hier gibt es seit einigen Monaten ein tolles neues Modell von Satechi, das sich vor allem an Fans von angenehm klappernden mechanischen Tastaturen richtet: Das Satechi SM1 Mechanical Keyboard, eine in zwei Farbkombinationen (Weiß/Grau, Schwarz/Grau) erhältliche 75-prozentige mechanische Tastatur samt Hintergrundbeleuchtung.

Die kompakte Satechi SM1 mit ihren insgesamt 84 Tasten lässt sich sowohl unter macOS, als auch mit Windows verwenden und eignet sich sowohl als Gaming-Tastatur als auch als Tastatur zum Tippen. Sie verfügt über eine schöne weiße Hintergrundbeleuchtung, 14 verschiedene Beleuchtungsmuster und hochwertige taktile Schalter. Für mehr Ergonomie können auf der Rückseite zwei kleine Füße ausgeklappt werden, um den Aufstellwinkel etwas zu erhöhen. Zudem versteht sich die Satechi SM1 sowohl mit Bluetooth 5.0- als auch mit 2.4 GHz-Verbindungen, letztere wird über einen USB-Receiver, der an der Unterseite angebracht ist, hergestellt.

Mit Maßen von 30,8 x 11,9 x 2,4 cm sowie einem Gewicht von 471 Gramm ist die SM1 Tastatur von Satechi kompakt genug, um auch im Rucksack Platz zu finden. Die braunen taktilen Switches erzeugen ein sehr angenehmes Tippgefühl mit einem weichen, aber bestimmten Anschlag mit einem Tastenhub von rund 2,6 mm, der zudem ein befriedigendes geschäftiges Geräusch erzeugt. Satechi erklärt, dass die braunen Switches „die Sanftheit roter Switches mit dem taktilen Feedback blauer Switches kombinieren“.

An das schnelle Tippen mit der SM1 Tastatur muss man sich aber erst einmal gewöhnen, gerade, wenn man vorher niedrige MacBook- oder Magic Keyboard-Tastaturen genutzt hat. Die Tastaturkappen können zwar zur Reinigung abgenommen, aber nicht mit anderen Kappen oder Switches ersetzt werden – das ist aus meiner Sicht etwas schade, wenn man wie Satechi schon eine erste mechanische Tastatur ins Programm aufgenommen hat.

Aufgeladen wird die ansonsten komplett kabellos arbeitende SM1 Tastatur über einen USB-C-Anschluss auf der Rückseite: Mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung sind bis zu 16,5 Stunden Nutzungszeit möglich, ohne Tastenbeleuchtung kommt die SM1 sogar auf bis zu zwei Monate. Bei Amazon ist die Satechi SM1 Tastatur derzeit mit einem QWERTY-Layout für 119,99 Euro erhältlich, bei Cyberport gibt es die helle und die dunkle Farbvariante für jeweils 119,90 Euro.

SATECHI SM1 75% mechanische Tastatur, LED-Hintergrundbeleuchtung Bluetooth-Tastatur,...



Satechi Slim Keyboard X1 oder X2

Wer sich mit mechanischen Tastaturen nicht so recht anfreunden kann, findet bei Satechi ebenfalls eine Lösung: Das Satechi Slim Keyboard X1 oder X2. Letztere Variante kommt inklusive eines Nummernfelds daher, auf das das kompakte X1-Modell verzichtet. Unsere kurze Vorstellung der Satechi Slim X2-Tastatur findet ihr hier.

Beide Tastatur-Exemplare erinnern designtechnisch sehr an Apples eigenes Magic Keyboard: Auch hier gibt es einen Korpus aus Aluminium und sehr flache Tasten, die zudem auch hintergrundbeleuchtet sind – ein kleiner Unterschied zu den Modellen von Apple. Gerade die X1-Tastatur ist besonders kompakt und bietet mit Bluetooth 5.0 sowie einer Möglichkeit, drei Geräte per Bluetooth zu verbinden, viele Verbindungsmöglichkeiten. Mit Maßen von 28,3 x 11,5 x 1,2 cm und einem Gewicht von 294 Gramm eignet sie sich sehr gut für den Einsatz unterwegs.

Das Tippgefühl der Bluetooth-Tastatur ist sehr angenehm und erinnert an die Tastaturen aktueller MacBooks. Geladen werden die beiden Modelle über USB-C und verfügen auch über entsprechende Mac-spezifische Tasten. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Tastatur und einem USB-C-Ladekabel auch ein Set aus zwei Gummipads, die zur Anhebung des Aufstellwinkels dienen. Derzeit ist das kompakte X1-Modell von Satechi mit deutschem QWERTZ-Layout nur schwer zu bekommen, weitere Infos gibt es aber auf der Produktseite von Satechi. Das etwas größere X2-Modell gibt es derzeit bei Amazon zum Preis von 79,99 Euro.

SATECHI Slim X2 Kabellose Bluetooth Tastatur - Hintergrundbeleuchtung & Ziffernblock...



Ugreen Uno 100 Watt Ladegerät mit Ladeanimation

Über die Uno-Produkte von Ugreen haben wir erst vor kurzem im Artikel zu unserem wöchentlichen Gewinnspiel berichtet: Wir haben am vergangenen Wochenende eine Ugreen Uno 2-in-1 Ladestation sowie ein Uno 4-in-1 100W Ladegerät verlost. Aus der Uno-Reihe gibt es von Ugreen auch noch weitere praktische Accessoires, beispielsweise eine MagSafe Wireless Powerbank sowie einen USB-C-Hub mit sechs Ports.

In diesem Artikel soll es nun um das Ugreen Uno-Ladegerät gehen, das mit einer Gesamtleistung von 100 Watt und mit insgesamt 3x USB-C- sowie einem USB-A-Anschluss ausgestattet ist. Damit dürfte das Ladegerät ein hervorragender Begleiter für unterwegs sein, wenn man mehrere Geräte auf einmal aufladen möchte. Auch bei der Arbeit im Zug, wo Steckdosen in der Regel Mangelware sind, kann man so auch den Sitznachbarn einen freien USB-Port anbieten.

Das Besondere am Ugreen Uno 100W Ladegerät ist das Design, das an einen niedlichen Roboter erinnert. Die Füße des Roboters halten magnetisch und können bei der Nutzung an der Steckdose abgenommen werden: Darunter finden sich die beiden Stecker für die EU-Steckdose. Mit dem USB-C1-Anschluss von maximal 100 Watt kann das Netzteil dann auch ein MacBook Pro 14″ in nur 27 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen.

Während der Nutzung an der Steckdose zeigt das integrierte TFT-Display des Ugreen Uno-Ladegeräts zudem intelligente Status-Emoijs an: Verschiedene niedliche Gesichter weisen auf den aktuellen Ladestatus in Echtzeit mit verschiedenen süßen Gesichtern hin. Das mit einem GaNinfinity-Chip ausgestattete Netzteil passt zudem die Ladeleistung je nach angeschlossenen Geräten effektiv an und versteht sich darüber hinaus mit Multi-Schnelllade-Protokollen verschiedener Hersteller. Nutzt man alle vier Ladeanschlüsse, gibt es mit den drei USB-C-Ports 45W, 30W und 15W, sowie 15W Leistung beim USB-A-Anschluss.

Mit einem Gewicht von rund 400 Gramm ist das Ugreen Uno 100W Ladegerät kein Leichtgewicht mehr, bietet dafür aber jede Menge Leistung sowie modernste Ladetechnologien in einem vergleichsweise kompakten Ausmaß mit 13,4 x 10,0 x 5,7 cm. Bei Amazon kann das in schwarzer Farbe gehaltene Multi-Ladegerät derzeit mit 25 Prozent Rabatt für 52,49 Euro bestellt werden. Wer weniger Leistung benötigt, findet das Ugreen Uno auch in einer kleineren Variante mit 65 Watt bei Amazon, das gegenwärtig für 49,99 Euro zu haben ist.

Was sind eure liebsten Accessoires fürs mobile Arbeiten? Schreibt uns eure Erfahrungen und Empfehlungen gerne in die Kommentare.