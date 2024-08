Ugreen Uno: Neuer 6-in-1 USB-C Hub kann lächeln

Ugreen ist bei uns im Blog oft vertreten, da wir einen guten Draht zum Hersteller haben und die Produkte auch privat nutzen. Im März hat Ugreen mit dem Nexode RG ein Ladegerät auf den Markt gebracht, das über ein Display verfügt, welches per Smiley den Ladestatus anzeigt. Irgendwie müssen ja neue Ideen her, denn ansonsten ist der Markt für Netzteile eher langweilig. Gleiches gilt auch für USB-C Hubs und Ugreen bietet mit dem Ugreen Uno (Amazon-Link) jetzt ein 6-in-1 USB-C Hub an, der sogar lächeln kann.

Neben den sechs Anschlüssen, die ich unten für euch mit den Spezifikationen gelistet habe, gibt es ein Display, das ebenfalls Smileys anzeigen kann, um einen Status zu visualisieren. Dabei zeigt das LED-Display vier verschiedene Gesichter an, die die folgenden Bedeutungen haben.

Ob das notwendig ist? Nicht wirklich. Ob es was neues ist? Auf jeden Fall. Viel wichtiger sind meiner Meinung nach die angebotenen Anschlüsse und dessen Geschwindigkeiten.

USB-C Power Delivery mit 100 Watt zum Anschluss eines Macs

HDMI mit 4K und 60 Hz

2x USB-C 3.2 mit 10 Gbps

2x USB-A 3.2 mit 10 Gbps

Der HDMI-Port ist natürlich perfekt um ein externes Display anzuschließen und schnelle USB-C-Buchsen sind immer gern gesehen. Die USB-A-Anschlüsse sind zwar schnell, allerdings gibt es immer weniger Geräte, die diesen alten Anschluss noch nutzen.

Wenn euch das Konzept, das Display und die Anschlüsse gefallen, könnt ihr jetzt 4 Euro sparen, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Der Preis liegt dann bei 21,99 Euro statt 25,99 Euro.

UGREEN UNO USB C Hub 10Gbps 4K@60Hz HDMI Intelligentes LED-Display USB C Adapter... 10Gbps Rasante Datenübertransfer: Möchten Sie ganz vorne dabei sein und sich schneller fühlen? Der UGREEN Uno USB C Hub verfügt über zwei USB A...

Erstklassige 4K Videoausgabe: Der HDMI-Anschluss unterstützt eine herausragende 4K@60Hz-Ausgabe, ideal für kreative Projekte und multimediale...