Apples Quartalszahlen: 85,8 Milliarden USD Umsatz, iPad-Sparte wieder im Aufwind

Apple hat die neusten Zahlen für das dritte fiskalische Quartal des Geschäftsjahres 2024 präsentiert, das am 29. Juni 2024 zu Ende gegangen ist. Der Umsatz beziffert sich auf 85,8 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der iPhone-Umsatz beträgt 39,296 Milliarden US-Dollar, die Mac-Sparte konnte 7,009 Milliarden US-Dollar einfahren. Während der iPhone-Umsatz leicht eingebrochen ist, verzeichnet Apple bei den Mac-Verkäufen eine Steigerung. Das iPad erzielte 7,162 Milliarden US-Dollar, was deutlich mehr ist als im Vorjahresquartal – dem neuen iPad Pro sei Dank. Die Kategorie „Wearables, Home and Accessories“ kommt auf 8,097 Milliarden US-Dollar und fällt leicht ab. Wieder stark mit dabei: Die Services erwirtschaftet im dritten fiskalischen Quartal 24,213 Milliarden US-Dollar.

Tim Cook, CEO von Apple:

„Apple meldet heute einen neuen Umsatzrekord für das Juniquartal von 85,8 Milliarden US-Dollar, 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Während des Quartals haben wir auf unserer Worldwide Developers Conference unglaubliche Updates für unsere Software-Plattformen angekündigt, darunter Apple Intelligence, ein bahnbrechendes persönliches Intelligenzsystem, das leistungsstarke, private generative KI-Modelle in den Mittelpunkt von iPhone, iPad und Mac stellt. Wir freuen uns sehr darauf, diese Werkzeuge mit unseren Nutzern zu teilen, und wir investieren weiterhin stark in die Innovationen, die das Leben unserer Kunden bereichern werden, während wir gleichzeitig mit den Werten, die unsere Arbeit antreiben, vorangehen.“

Luca Maestri, CFO von Apple ergänzt:

„Während des Quartals hat unsere Rekordgeschäftsleistung ein EPS-Wachstum von 11 Prozent und einen operativen Cashflow von fast 29 Milliarden US-Dollar generiert, was es uns ermöglicht hat, über 32 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben. Wir sind auch sehr erfreut, dass unsere installierte Basis aktiver Geräte in allen geografischen Segmenten ein neues Allzeithoch erreicht hat, dank einer sehr hohen Kundenzufriedenheit und -treue.“

Das Board of Directors von Apple hat eine Bardividende von 0,25 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen. Die Dividende ist am 15. August 2024 an die zum Geschäftsschluss am 12. August 2024 eingetragenen Aktionäre zahlbar.

