Apple Intelligence in der EU: Apple spricht mit Regulierungsbehörden

Auf der WWDC im Juni angekündigt, arbeitet Apple mit Hochdruck daran, dass Apple Intelligence diesen Herbst erscheint. Vorerst ist Apple Intelligence nur in den USA und auf Englisch verfügbar, jedoch hat Tim Cook mitgeteilt, dass man Apple Intelligence „für jeden“ verfügbar machen möchte.

Wir sind, wie Sie sich denken können, mit den beiden von Ihnen erwähnten Regulierungsbehörden (China und EU) im Gespräch. Unser Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich voranzukommen, denn unser Ziel ist es immer, Funktionen für alle verfügbar zu machen. Wir müssen die regulatorischen Anforderungen verstehen, bevor wir uns dazu verpflichten können, dies zu tun und einen Zeitplan dafür aufzustellen, aber wir arbeiten mit beiden sehr konstruktiv zusammen.

Obwohl Apple Intelligence nur auf Englisch verfügbar ist, können auch Nutzer und Nutzerinnen außerhalb der USA auf Apple Intelligence zugreifen, in dem man die Sprache des iPhones und Siri auf Englisch umstellt. In China und in der EU werden die Funktionen aktuell blockiert, wobei einige User auch berichten, dass sie Apple Intelligence über den genannten Umweg auch hierzulande nutzen können.

Apple sagte in einer Erklärung, dass die Funktionen in der EU aufgrund von „Datenschutz- und Sicherheitsbedenken“ blockiert würden. Höchstwahrscheinlich befürchtet Apple, die Funktionsweise von Apple Intelligence in Europa aufgrund der lokalen Gesetzgebung zur KI ändern zu müssen. In China verlangt die dortige Gesetzgebung, dass die Daten auf chinesischen Servern verarbeitet werden, anstatt sie an Server von Drittanbietern in anderen Ländern zu senden.

Weitere Sprachen für Apple Intelligence folgen 2025

Tim Cook bekräftigte, dass Apple Intelligence „im Laufe des nächsten Jahres“ auch in anderen Sprachen verfügbar gemacht wird. Auf Nachfrage gab er nicht an, ob diese Updates mit einer neuen Version von iOS 18 in der ersten Jahreshälfte oder mit iOS 19 im Herbst 2025 kommen werden.