Tandem-OLED: iPad Pro-Technologie auch für zukünftige Vision Pro-Modelle?

In diesem Jahr hat Apple neue iPad Pro-Modelle veröffentlicht, die auf so genannte Tandem-OLEDs im Bildschirmbereich setzen. Diese Technologie ermöglicht es, durch zwei organische lichtabgebende und übereinandergelegte Display-Schichten eine höhere Helligkeit, eine bessere Energieeffizienz und eine längere Lebensdauer zu bieten.

Apple beschreibt die Tandem-OLED-Technologie der aktuellen iPad Pro-Modelle wie folgt:

„Das Ultra Retina XDR-Display verfügt über die hochmoderne Tandem-OLED-Technologie, die zwei OLED-Panels verwendet und das Licht beider Panels kombiniert, um eine phänomenale Helligkeit im Vollbildmodus zu erreichen. Das neue iPad Pro unterstützt unglaubliche 1000 nits Helligkeit im Vollbildmodus für SDR- und HDR-Inhalte und 1600 nits Spitzenwert für HDR. Kein anderes Gerät seiner Art bietet einen derartig extremen Dynamikbereich. Die Tandem-OLED-Technologie ermöglicht die Steuerung von Farbe und Luminanz jedes einzelnen Pixels im Sub-Millisekundenbereich, wodurch die XDR-Präzision noch weiter gesteigert wird. Glanzlichter in Fotos und Videos erscheinen noch heller und Schatten und schwaches Licht werden detaillierter dargestellt als je zuvor auf dem iPad – und das alles bei noch besserer Reaktionsfähigkeit auf bewegte Inhalte.“

In Zukunft könnte auch das Apple Vision Pro-Headset über diese Technologie verfügen: LG und Samsung haben laut Aussage des koreanischen Magazins Sisa Journal erste Prototypen eines micro-OLED-Panels mit Tandem-OLED-Technologie erstellt, die in Zukunft auch in neueren Modellen des Apple Vision Pro-Headsets zum Einsatz kommen könnten.

Im Artikel vom Sisa Journal wird berichtet, dass es bislang unklar sei, wann und ob Samsung und LG mit einer Massenproduktion von Tandem-micro-OLED-Panels beginnen werden. Da allerdings mit einer zweiten Generation des Apple Vision Pro-Mixed Reality-Headsets wohl auch nicht vor 2026 zu rechnen sein wird, haben beide Unternehmen noch genügend Zeit, um die Technologie voranzutreiben und entsprechend zu kommerzialisieren.

Wer das aktuelle Modell der ersten Generation des Apple Vision Pro erwirbt, bekommt zwei micro-OLED-Panels mit 4K-Auflösung geboten, die von Sony gefertigt werden. Seit dem 12. Juli dieses Jahres ist das Headset auch in Deutschland offiziell verfügbar und kostet ab 3.999 Euro.