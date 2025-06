iOS 26: Eigene Klingeltöne ohne Zuhilfenahme von GarageBand einrichten

Nach der Vorstellung des neuen iOS 26 während der WWDC 2025-Keynote vor rund eineinhalb Wochen tauchen nach und nach immer mehr kleine, aber feine Änderungen und Verbesserungen für das neue iPhone-Betriebssystem auf. Wie MacWorld berichtet, soll es unter iOS 26 endlich deutlich einfacher gemacht werden, eigene Klingeltöne auf dem iPhone zu verwenden, ohne dazu Apples GarageBand-App nutzen zu müssen.

Wer unter iOS 26 einen benutzerdefinierten Klingelton einstellen möchte, kann dann einfach die Dateien-App öffnen und eine Audio-Datei im MP3- oder M4A-Format, die nicht länger als 30 Sekunden lang ist, auswählen. Tippt man danach am unteren rechten Bildschirmrand auf den Teilen-Button und im Anschluss auf „Mehr“, gibt es den Menüpunkt „Als Klingelton verwenden“. Die ausgesuchte Audiodatei wird dann in den Einstellungen unter „Töne & Haptik“ -> „Klingelton“ als Option aufgeführt. Wie MacWorld angibt, wird die Option „Als Klingelton verwenden“ auch für Audiodateien in bestimmten anderen Apps angezeigt, beispielsweise in den Sprachmemos.

„Wie bei den Standard-Klingeltönen kannst du diese für alle Anrufe festlegen oder bestimmten Kontakten bestimmte Melodien zuweisen. Das funktioniert für alles – MP3, M4A oder andere unterstützte Audiodateien, einen Clip, den du über iMessage erhalten hast, etwas, das du aufgenommen hast – alles funktioniert.“

Um einen benutzerdefinierten Klingelton aus der Liste zu löschen, navigiert man laut MacWorld erneut zu „Einstellungen“ -> „Töne & Haptik“ -> „Klingelton“. Dort kann man auf dem benutzerdefinierten Titel von rechts nach links wischen und dann auf „Löschen“ tippen, um ihn dauerhaft zu entfernen. Das Hinzufügen und Entfernen von benutzerdefinierten Klingeltönen soll auch unter iPadOS 26 ähnlich funktionieren.

Abschließend wichtig zu wissen: Auch wenn man über ein kostenpflichtiges Abonnement von Apple Music verfügt, lassen sich daraus benutzerdefinierte Klingeltöne nicht verwenden. Apple wird auch weiterhin 30-sekündige Song-Klingeltöne für einen kleinen Preis über den iTunes Store anbieten, dies ist aber eine längt veraltete Funktion und sollte mit der neuen Möglichkeit von iOS 26 komplett obsolet werden.