Summer Sale bei tink.de: Top-5-Angebote im Check

Kurz vor dem Prime Day mischt auch tink.de mit und liefert vorab sehr gute Angebote. Schaut euch gerne den Summer Sale an, bei dem ihr zahlreiche smarte Gadgets günstiger bekommt. Wir haben für euch exemplarisch fünf Produkte im Detail angeschaut und machen auch den Preisvergleich. Lohnen sich die Angebote?

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II im 2er Set

Die Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II bringt eine Menge smarter Technik mit: Die integrierte Full-HD-Kamera bietet ein großzügiges Sichtfeld von 145 Grad und arbeitet mit DualRadar-Sensoren, um Bewegungen präzise zu erfassen. Der Kamerakopf lässt sich manuell drehen und neigen, eine Steuerung per App ist allerdings nicht vorgesehen.

Die Kamera erkennt, ob es sich bei einer Bewegung um menschliche Aktivität oder etwa einen herumflatternden Vogel handelt. Für mehr Privatsphäre lassen sich bestimmte Bildbereiche manuell schwärzen, sodass diese nicht aufgezeichnet werden.

Zusätzlich ist ein helles Frontlicht mit 1.100 Lumen verbaut, das von farbigen Ober- und Unterlichtern ergänzt wird. Eine integrierte Sirene mit 75 dB sorgt im Ernstfall für Abschreckung. Noch spannender wird es mit dem Bosch Smart Home-System: In Kombination mit anderen Komponenten könnt ihr individuelle Automationen erstellen.

Ein Abo braucht ihr für die Nutzung übrigens nicht. Die letzten 100 Videoclips werden kostenlos für eine Woche in der Cloud gespeichert. Wer mehr will, kann das optionale Cloud+ Abo dazubuchen: Für 2,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro im Jahr erhaltet ihr längere Speicherzeiten und Clip-Längen – und das gilt für alle Bosch-Kameras im System, nicht nur für eine.

Wichtig zu wissen: Die Kamera muss per Stromkabel angeschlossen werden, einen Akkubetrieb gibt es nicht. Sie funktioniert auch autark, den vollen Funktionsumfang gibt es jedoch nur im Zusammenspiel mit der Bosch Smart Home Bridge.

tink.de verkauft das 2er Set in der Farbe Silber aktuell für 539,95 Euro (zum Angebot) statt 719,90 Euro. Der Preisvergleich liegt bei 588 Euro.

Homematic IP Fußbodenheizungs-Set für 5 Räume

Wenn ihr die Fußbodenheizung smart machen wollt, könnt ihr das Homematic IP Fußbodenheizung-Set für 5 Räume kaufen. Das Steuermodul wird direkt am Verteilerschrank installiert, zudem werden die Steuermodule in den Räumen ersetzt. Darüber hinaus kann die Steuerung auch per App aus der Ferne erfolgen. Das System ermöglicht eine stufenlose Regelung für bis zu 12 verschiedene Heizzonen.

Das Set kostet jetzt 519,95 Euro (zum Angebot) statt 599,40 Euro.

Aqara Kamera-Hub G5 Pro im 2er-Set

Der Aqara Kamera-Hub G5 Pro bringt jede Menge Technik auf kleinem Raum: Mit 4 MP Auflösung (1520p), einem weiten 133 Grad Sichtfeld und einer lichtstarken f/1.0-Blende liefert sie auch nachts dank True Color Night Vision klare, farbige Bilder. Ein dimmbare LED-Scheinwerfer und ein 100 dB Lautsprecher sorgen für zusätzliche Sicherheit und ermöglichen Zwei-Wege-Kommunikation.

Die Kamera erkennt Personen, Fahrzeuge, Gesichter, Pakete, Tiere und sogar verdeckte Linsen, ganz ohne aktive Internetverbindung. Die G5 Pro lässt sich flexibel einbinden – egal ob mit Apple HomeKit Secure Video, Alexa, Google Home, SmartThings oder per RTSP in Systeme wie Home Assistant.

Alle Aufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Dank IP65-Zertifizierung macht der Kamera selbst Sturm, Regen, Schnee oder 50 Grad Hitze nichts aus. Sie ist für den Outdoor-Einsatz gebaut.

Das 2er-Set gibt es bei tink.de aktuell für 249,95 Euro (zum Angebot) statt 359,98 Euro. Der nächste Preis im Internet liegt bei 280 Euro.

JBL PartyBox Stage 320

Die JBL PartyBox Stage 320 bringt satten Sound und gute Laune auf jedes Event. Ausgestattet mit zwei 6,5-Zoll-Tieftönern für kräftige Bässe und 1-Zoll-Hochtöner für klare Höhen liefert er denbekannten JBL Pro Sound – begleitet von einer Lichtshow, die im Takt der Musik pulsiert.

Mit bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit hält der Speaker locker den ganzen Tag durch. Und wenn der Akku mal knapp wird: 10 Minuten Schnellladen reichen für weitere zwei Stunden Musik. Für noch besseren Klang sorgt die KI-basierte Sound-Boost-Technologie, die das Audiosignal in Echtzeit analysiert und anpasst-

Dank Teleskopgriff und Rollen ist die Soundbox mobil und bereit für den nächsten Ausflug, die Gartenparty oder ein spontanes Festival. Und wer es richtig krachen lassen will, kann über Auracast mehrere JBL-Lautsprecher kabellos miteinander verbinden.

tink.de verkauft das Set mit zwei Mikrofonen, denn die PartyBox bringt auch eine Karaoke-Funktion mit. Der Preis liegt bei 519,95 Euro (zum Angebot) statt 729,98 Euro. Der nächste Preis liegt bei 579,95 Euro.

Nuki Smart Lock Pro mit Keypad

Das Nuki Smart Lock der fünften Generation ist nicht nur für Smart-Home-Neulinge interessant, sondern auch für alle, die bereits ein älteres Modell nutzen. Besonders auffällig: Das neue, deutlich hochwertigere Design, das zudem kompakter ausfällt und damit eleganter an der Tür wirkt.

Aber auch unter der Haube hat sich einiges getan. Der neue Motor arbeitet spürbar schneller. Das Öffnen und Schließen geht nun richtig flott. Wie beim Vorgänger ist WLAN direkt integriert, ihr braucht also keine zusätzliche Bridge. Außerdem ist jetzt Thread mit an Bord, sodass sich das Schloss direkt mit einem Matter-Router verbinden lässt.

Ein kleiner Wermutstropfen: Apple Home erkennt den Status „Falle gezogen“ weiterhin nicht, was die Nutzung mit HomeKit ein wenig einschränkt. In meinem Fall halb so wild – ich nutze sowieso hauptsächlich die Auto-Unlock-Funktion und hin und wieder das optionale Keypad.

Praktisch ist auch der neue integrierte Akku, der je nach Nutzung vier bis sechs Monate durchhält. Aufgeladen wird er ganz bequem per magnetischem Kabel. Und falls der Akku irgendwann mal den Geist aufgibt: Ein Austausch ist zwar nur über Nuki möglich, dürfte aber frühestens in zehn Jahren relevant werden.

tink.de verkauft das Set aus Smart Lock und Keypad für aktuell 329 Euro (zum Angebot) statt 428 Euro. Der Preisvergleich liegt bei 413 Euro.