Nennt Apple das HomePad einfach nur HomePod?

Gestern Abend hat Apple die vierte Entwickler-Beta von iOS 26 veröffentlicht. Genau diesen Code haben sich nun schon verschiedene Experten genauer angesehen, wobei den Kolleginnen und Kollegen von MacRumors interessante Details aufgefallen sind. Es dreht sich um das schon länger spekulierte HomePad, Apples HomePod mit Display.

Konkret geht es um eine Textpassage rund Ortungsdienste, die aktiviert oder deaktiviert werden können. Dazu ist folgende Textzeile im Quellcode von iOS 26 integriert:

Your HomePod won’t be able to show you the local weather, time, or respond to Siri requests about your area.