iOS 26: Die Neuerungen in der vierten Beta

Gestern Abend hat Apple die vierte Beta von iOS 26 für registrierte Entwicklerinnen und Entwickler bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass diese Version heute oder morgen als erste Public Beta veröffentlicht wird. Umso interessanter sind die Neuerungen dieses Mal also auch für die breite Masse.

Auffällig ist, dass Apple mit der vierten Beta immer noch ordentlich am neuen Liquid Glass Design und den vielen transparenten Elementen werkelt. Nachdem man mit der dritten Beta etliche Schaltflächen, etwa die Menüleisten in Fotos, Musik oder dem App Store, etwas weniger durchsichtig gestaltete, sind sie jetzt wieder transparenter. Auf dem Sperrbildschirm geht es dagegen in die andere Richtung. Sobald man hier beginnt, durch die Mitteilungen zu scrollen, wird der Bildschirmhintergrund automatisch ein wenig abgedunkelt, um die Lesbarkeit der Mitteilungen zu verbessern.

Die nächste große Neuerung betrifft in gewisser Weise auch den Sperrbildschirm, denn die Zusammenfassung von Mitteilungen per Apple Intelligence ist mit iOS 26 Beta 4 zurückgekehrt. Apple hatte das Feature bereits im Januar mit iOS 18 gestartet, dann aber zurückgezogen. Damals wurden vor allem Schlagzeilen verfälscht, weil die falschen Informationen zusammengestückelt wurden. Das sollte nun besser funktionieren.

Weitere kleinere Änderungen in der neusten Beta von iOS 26

Darüber hinaus gibt es erneut viele kleine Änderungen. Unter anderem hat Apple neue Wallpaper für CarPlay bereitgestellt, die sich mehr an das Design von iOS 26 anlehnen. Auch die Wallpaper auf dem iPhone wurden noch einmal angepasst und sind jetzt dynamischer. In der Wetter-App können nun automatisch Daten für Orte angezeigt werden, zu denen ihr euch regelmäßig bewegt, etwa der Ort der Arbeit. Zudem hat Apple einige Icons leicht überarbeitet, beispielsweise bei der Kamera- oder Mail-App.

Apple hat auch die Einstellung für „unbekannte Anrufer“ erweitert und zusätzliche Möglichkeiten eingeführt. Du kannst die Funktion deaktivieren, unbekannte Anrufer dazu auffordern, den Grund ihres Anrufs anzugeben, oder ihre Anrufe automatisch stummschalten und zur Mailbox umleiten lassen.