Apples Bestände werden knapp: HomePod und Apple TV fast ausverkauft?

In der vergangenen Woche hat Apple die neuen AirPods Max der zweiten Generation angekündigt – überraschend und ohne große Vorankündigung von Apple-Experten wie Mark Gurman. Der hat nun Wind von einer anderen Sache bekommen – und behauptet, dass die Lagerbestände von drei Apple-Produkten in den Retail Stores rund um die Welt knapp werden: Dem großen HomePod, dem HomePod mini und dem Apple TV 4K.

„Sagt mir Bescheid, falls ihr das schon mal gehört habt: Die Lagerbestände des HomePod in Standardgröße, des HomePod mini und der Apple TV-Set-Top-Box gehen in den Apple Stores weltweit zur Neige“, schreibt Gurman in seinem wöchentlichen Power On Newsletter für Bloomberg.

Neuer Apple TV und HomePod mini sind bereits seit 2025 fertig

Zu weit aus dem Fenster lehnen möchte sich Gurman allerdings nicht, daher gibt es keine konkrete Aussage. „Lieferengpässe deuten meistens darauf hin, dass neue Produkte auf dem Weg sind. Aber lass uns hier keine voreiligen Schlüsse ziehen.“ Allerdings betont Gurman auch, dass Apple neue Versionen von Apple TV und HomePod mini schon seit dem vergangenen Jahr in der Pipeline hat. „Aber das Unternehmen hat die Veröffentlichung noch zurückgestellt, weil es auf die neue Siri und andere Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz wartet.“

Wartet Apple nun weiter auf die verbesserte Siri oder gibt es doch eine kurzfristige Überraschung? Immerhin ist es schon ein wenig auffällig, dass Apple ein Standard-Produkt wie den HomePod mini bei einer heutigen Bestellung auch in Deutschland erst ab dem 1. April ausliefern möchte. Der große HomePod und auch der Apple TV 4K sind dagegen sofort lieferbar und können bereits morgen zugestellt werden. Wir bleiben jedenfalls für euch am Ball und werden uns umgehend melden, wenn Apple ein weiteres neues Produkt ankündigt…