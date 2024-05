Carrot Weather: Version 6.0 bringt aktualisiertes Design mit Garten-Layout

Die beliebte Wettervorhersage-App Carrot Weather (App Store-Link) ist gestern auf Version 6.0 aktualisiert worden. Das Update bietet den Nutzern und Nutzerinnen ein aufgefrischtes Design mit Änderungen an der Benutzeroberfläche und den Funktionen. Die App verfügt zudem nun über ein Garten-Layout, das das neue Standarddesign der App ist.

Der Garten in Carrot Weather ist so angelegt, dass er mit der Zeit wächst und sich verändert. Kleine Roboter beschneiden den ganzen Tag über Bäume, gießen Pflanzen und liefern Vorräte aus. Der Garten wird zu Beginn eines jeden Monats neu angelegt, um das ganze Jahr über ein dynamisches Erlebnis zu bieten. Das Garten-Layout markiert nun die neue Standardansicht in Carrot Weather, allerdings können Premium-Nutzer ihre aktuellen Layouts beibehalten.

Darüber hinaus enthält Carrot Weather nun eine neue stündliche Vorhersage mit einem Datenpunkt-Picker zur Auswahl der Wetterdaten auf dem Hauptbildschirm, sowie mehr als ein Dutzend Layout-Optionen in den Einstellungen der App. Premium-User können neue Stile für Wetterwarnungen, minütliche Vorhersagen, stündliche Vorhersagen und tägliche Vorhersagen wählen.

Neue Wetternachrichten von AccuWeather

Die App bekommt mit Version 6.0 nun auch Wetternachrichten spendiert, die einen Einblick in wichtige Wetterereignisse rund um den Globus geben. Die Artikel werden von AccuWeather bezogen. Carrot Weather integriert zudem auch die gestrige Temperatur: Ein neues Popup-Fenster vergleicht die aktuelle Tagestemperatur mit dem Wetter von gestern, wenn die App morgens zum ersten Mal geöffnet wird.

Carrot Weather lässt sich kostenlos aus dem App Store auf iPhones, iPads und die Apple Watch herunterladen und verfügt auch über eine deutsche Lokalisierung. Für die Installation wird mindestens 345 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 15.0 oder neuer benötigt. Für die Freischaltung zusätzlicher Funktionen ist die Premium-Version erforderlich, die ab 21,99 Euro/Jahr kostet.