iOS 18: Das können die Top 5-Features werden

Das große Software-Update für das iPhone, iOS 18, steht vor der Tür: Apple wird das neue Betriebssystem während der WWDC 2024-Keynote am 10. Juni vorstellen. Wir fassen daher einige spannende Funktionen zusammen, die mutmaßlich den Weg auf unsere iPhones finden werden, und listen sie in einer Top 5-Zusammenstellung auf.

Anpassbarer Homescreen

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird iOS 18 einen „besser anpassbaren“ Homescreen bieten. Auch MacRumors berichtete, dass iOS 18 es endlich erlauben wird, App-Symbole überall auf dem Homescreen-Raster zu platzieren. Das bedeutet, dass man Leerräume, Spalten und Zeilen zwischen App-Symbolen erstellen kann. Diese grundlegende Funktion ist schon seit langem für Android-Smartphones verfügbar, und dürfte von Apple nun auch auf das iPhone gebracht werden. Zudem wird berichtet, dass iOS 18 den Nutzern und Nutzerinnen erlauben wird, die Farbe der App-Symbole zu ändern.

Siri-Verbesserung und generative KI

Gerüchten zufolge soll iOS 18 neue KI-Funktionen für Siri, Spotlight, Shortcuts, Apple Music, iMessage, Health, Numbers, Pages, Keynote und mehr bieten. Dies berichteten Quellen wie Mark Gurman von Bloomberg und Wayne Ma von The Information. Auch Apple-CEO Tim Cook hat wiederholt angedeutet, dass Apple an generativer KI arbeite und plant, Details „später in diesem Jahr“ bekannt zu geben. Apples Marketingchef Greg Joswiak hat in einem Social-Media-Post zur WWDC 2024 ebenfalls das Thema KI angedeutet.

Andere Tech-Konzerne wie Google und Microsoft sind bereits in den Bereich der generativen KI vorgestoßen, und die Technologie entwickelt sich schnell weiter. Es wird nicht erwartet, dass iOS 18 einen von Apple entwickelten Chatbot enthalten wird, aber möglicherweise wird eine Partnerschaft mit OpenAI auf der WWDC angekündigt.

RCS-Unterstützung in iMessage

Im November des vergangenen Jahres kündigte Apple an, dass man den plattformübergreifenden Messaging-Standard RCS in der Nachrichten-App auf dem iPhone „später“ im Jahr 2024 unterstützen werde. Bezüglich dieses Zeitrahmens dürfte sich der RCS-Support demnach wahrscheinlich um eine Funktion von iOS 18 handeln. Eine RCS-Unterstützung wird zu Verbesserungen beim Nachrichtenversand zwischen iPhones und Android-Geräten führen und es unter anderem ermöglichen, höher aufgelöste Fotos und Videos, Audio-Nachrichten, eine Tippen-Anzeige und verbesserte Gruppennachrichten zu nutzen.

Diese Funktionen sind bereits für iMessage und in vielen Messaging-Apps von Drittanbietern, wie WhatsApp und Telegram, verfügbar. Mit der RCS-Unterstützung auf dem iPhone werden die Funktionen auf grüne Sprechblasen in der iMessage-App erweitert.

Neue Funktionen in Apple Maps

In der Vergangenheit hat MacRumors bereits zwei potenzielle neue Apple Maps-Funktionen aufgedeckt, die mit iOS 18 kommen werden: Benutzerdefinierte Routen und topografische Karten. Mit der Funktion für benutzerdefinierte Routen könnten Apple Maps-User bestimmte Straßen auswählen, auf denen sie während der Navigation fahren möchten, etwa aus Gründen der Vertrautheit oder landschaftlicher Aussichten. Diese Funktion wird zum Start voraussichtlich nur in den USA verfügbar sein. Google Maps ermöglicht es bereits, eigene Routen im Internet zu erstellen und diese dann auf dem iPhone anzuzeigen.

Topografische Karten wurden letztes Jahr mit watchOS 10 erstmals auf der Apple Watch vorgestellt, und der Code deutet darauf hin, dass die Funktion mit iOS 18, macOS 15 und visionOS 2 auf das iPhone, den Mac und Vision Pro ausgeweitet wird. Diese Karten enthalten Details wie Wanderwege, Höhenlinien, Erhebungen und Points of Interest für Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten.

Überarbeitete Taschenrechner-App

iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 sollen Gerüchten zufolge eine überarbeitete Taschenrechner-App mit mehreren neuen Funktionen bieten, darunter eine Seitenleiste, die die letzten Berechnungen auflistet, eine verbesserte Schnittstelle für die Umrechnung von Einheiten, die Integration mit der Notizen-App und mehr. Das bedeutet, dass die Taschenrechner-App endlich auf iPads verfügbar sein wird.

Welches sind eure Top 5-Funktionen für das neue iOS 18? Und welche Features würdet ihr euch wünschen?