RCS-Support für das iPhone kommt im Herbst 2024

Im November letzten Jahres kündigte Apple offiziell an, dass RCS-Support im Jahr 2024 für das iPhone verfügbar sein wird. RCS steht für Rich Communication Services und ist nicht gleichzusetzen mit iMessage. Obwohl die Funktionen ähnlich sind, bleibt iMessage ein geschlossenes System für Apple-Nutzer. Mit RCS können iPhones jedoch mit Android-Smartphones in der Nachrichten-App kommunizieren. RCS auf dem iPhone wird als zusätzlicher Service angeboten, während iMessage in vollem Umfang bestehen bleibt.

Google hat auf seiner Webseite zusätzliche Informationen bereitgestellt, und wie 9to5Google entdeckt hat, wird RCS auf dem iPhone im Herbst 2024 starten. Der entsprechende Abschnitt auf der Google-Webseite wurde mittlerweile entfernt. Dieser Zeitrahmen deutet darauf hin, dass die RCS-Unterstützung dem iPhone mit iOS 18 hinzugefügt wird. iOS 18 wird voraussichtlich im Juni als Beta-Version verfügbar sein und im September veröffentlicht werden. Spätestens mit iOS 18.1, das wahrscheinlich im Oktober erscheint, sollte die Unterstützung dann verfügbar sein. Es ist eine aufregende Entwicklung für die Kommunikation zwischen iPhones und Android-Geräten.

RCS auf dem iPhone: Diese Funktionen gibt es

Bilder und Videos in hoher Auflösung

Lesebestätigungen

„Schreibt gerade“-Anzeige

Wi-Fi Nachrichten

Verbesserte Gruppenchats, einschließlich der Möglichkeit für iPhone-Nutzer, eine Konversation zu verlassen, an der auch Android-Nutzer teilnehmen

Diese modernen Funktionen sind bereits für iMessage und in vielen Messaging-Apps von Drittanbietern, wie WhatsApp und Telegram, verfügbar. Mit der RCS-Unterstützung auf dem iPhone erweitert Apple den Funktionsumfang der grünen Sprechblasen in der Nachrichten-App.