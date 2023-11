Apple kündigt RCS-Support für iPhones an

iMessage ist vor allem in den USA ein großes Ding. Genau aus diesem Grund ist der Marktanteil von iPhones dort deutlich höher, vor allem Jugendliche und junge Leute setzen auf iPhones – fast schon eine Art Gruppenzwang. Der Nachrichten-Service von Apple ist eine tolle Sache, allerdings wird immer wieder die fehlende Möglichkeit von iMessage auf Android bemängelt. Daran wird sich auch nichts ändern, allerdings wird Apple die Kommunikation mit Android-Geräten verbessern, da sie Support für RCS angekündigt haben.

In einer Erklärung gegenüber 9to5Mac sagte ein Apple-Sprecher, dass das Unternehmen glaubt, dass RCS eine bessere Interoperabilität für plattformübergreifende Nachrichten bieten wird:

Im Laufe des nächsten Jahres werden wir die Unterstützung für RCS Universal Profile, den derzeit von der GSM Association veröffentlichten Standard, hinzufügen. Wir glauben, dass RCS Universal Profile im Vergleich zu SMS oder MMS eine bessere Interoperabilität bietet. Dies wird neben iMessage funktionieren, das weiterhin das beste und sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Nutzer sein wird.

RCS (Rich Communication Services) bringt iMessage-ähnliche Funktionen für die plattformübergreifende Kommunikation zwischen iPhone und Android mit. Unterstützt werden Lesebestätigungen, Bilder und Videos in hoher Auflösung, zudem wird angezeigt, wenn die andere Person eine Nachricht tippt. Ebenso können Standortdaten geteilt werden. Nachrichten über RCS werden dabei per Internet versendet, zusätzliche Kosten fallen nicht an.

iMessage und RCS sind zwei paar Schuhe

Apple wird RCS als zusätzlichen Services anbieten, iMessage bleibt weiterhin das „sicherste Messaging-Erlebnis für Apple-Nutzer“. RCS wird SMS und MMS verdrängen und den Nachrichtenaustausch zwischen iPhone und Android optimieren, wobei die altertümlichen Services weiterhin bestehen bleiben.

iMessage bietet eine starte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, RCS nicht. Die Entscheidung von Apple, RCS einzuführen, folgt auf jahrelangen Druck von einigen seiner Konkurrenten, darunter Samsung und Google. Um via RCS die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten, wird Apple zusammen mit anderen Firmen an der Verbesserung des Services arbeiten. Unter anderen soll RCS eine Verschlüsselung erhalten, man kann davon ausgehen, dass die Implementierung mit dem zeitgleichen Start des iPhones-Support einhergeht.