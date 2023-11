Akku-Staubsauger mit Station: Tineco Pure One Station erstmals günstiger

Anzeige. Wer bei seiner Schnäppchenjagd einen Akkustaubsauger oder Nass-Trocken-Sauger sucht, kann sich die Deals von Tineco genauer ansehen. Vom 17. bis 27. November sorgt das Unternehmen mit stark reduzierten Preisen für die smarten Staubsauger Floor One S5, Floor One S7 Pro, Floor One S3, Pure One Station Pet und der Pure One X Pet für noch mehr Reinlichkeit in jedem Zuhause. Die Preise sind sehr gut, am Prime Day musste man noch etwas mehr bezahlen.

Tineco Floor One S5 für 329 Euro

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist ein Dauerbrenner und bietet ein top Preis-Leistungsverhältnis. Zum Prime Day könnt ihr für nur 329 Euro statt 509 Euro zuschlagen. Die Kapazität des Wasserbehälters beträgt 0,8 Liter, der Schmutzwasserbehälter fasst 0,7 Liter. Im einfachen Modus ist das Gerät nur 78 dB laut, wer besonders hartnäckige Flecken entfernen möchte, schaltet eine Stufe hoch, muss dann aber auch kurzzeitig etwas mehr Krach in Kauf nehmen. Außerdem gibt es eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen. Eine App-Anbindung ist verfügbar, die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten.

Die Handhabung ist einfach und gut und man ist immer wieder überrascht, wie dreckig das Wasser nach der Reinigung ist, obwohl augenscheinlich alles sauber aussieht. Wer keine Lust auf händisches Wischen hat, ist mit einem Nass-Trockensauger gut beraten. Nutzt gerne den aktuellen Rabatt.

1.452 Bewertungen Tineco Floor One S5 Smart Nass-Trocken-Sauger mit iLoop Technologie, All-in-One-Nass... Smarter Sauger & Wischer 2-In-1 - Reinigen Sie nasse und trockene Verschmutzungen und lösen Sie mühelos harte und klebrige Verschmutzungen auf...

Erstklassige Reinigungsleistung - Die exklusive Bürstenwalze von FLOOR ONE S5 kann eng an den Sockelleisten entlang zu gleiten und schwer erreichbare...

Tineco Floor One S7 Pro für 639 Euro

Der Floor One S7 Pro (Amazon-Link) ist eines der Top-Geräte aus dem Hause Tineco. Das Design ist etwas edler, es gibt eine beidseitige Kantenreiniung, ein exzellentes LCD Display mit allen relevanten Informationen, eine einfache Handhabung und mehr. Der S7 Pro bewegt ich einfach über den Boden und bietet ein tolles Extra: Das Frischwasser im Tank wird elektrolysiert und sorgt so für eine effektivere Reinigung. Im ausführlichen Test haben wir dem Gerät sehr gute Reinigungsergebnisse bescheinigt, auch die Laufzeit von bis zu 40 Minuten ist top. Der Floor One S7 Pro kostet nur 639 Euro statt 799 Euro.

180 Bewertungen Tineco Floor One S7 Pro Nass Trockensauger Kabellos, Wischsauger mit iLoop... Wasserdurchlaufsystem mit Ausgeglichenem Druck: Der Nass Trockensauger reinigt und recycelt Abwasser mit einer konstanten Geschwindigkeit von 450...

Mühelose Nutzung: Der Wischsauger verfügt über ein Zwei-Wege-Selbstantriebssystem, das die Fahrtrichtung automatisch erkennt und unterstützt, was...

Tineco Floor One S3 kostet nur noch 249 Euro

Falls ihr ein besonders günstiges, aber dennoch gutes Modell sucht, werft einen Blick auf den Tineco Floor One S3 (Amazon-Link). Die Laufzeit liegt bei rund 35 Minuten, wobei im einem Rutsch gesaugt und gewischt wird. Nach der Reinigung könnt ihr die Selbstreinigung starten und die Rollen werden gereinigt. Da die Bürste hier leider nicht durchgängig ist, gibt es keine Kantenreinigung – ein paar Abstriche muss man bei diesem Preis machen.

Der Sauger erkennt die Verschmutzung automatisch und kann die Leistung entsprechend anpassen. Über den Farbring am Display wird das mit Rot und Blau visualisiert, hier könnt ihr zudem die restliche Akkulaufzeit und die eingestellten Modi ablesen. Bei diesem Modell gibt es eine App-Anbindung, einsehen könnt ihr Daten in Echtzeit oder auch Berichte, zudem weist die App darauf hin, wenn der Wassertank voll ist. Die Nutzung der App ist optional, über Sprachansagen vom Sauger selbst wird man auch auf die relevanten Dinge aufmerksam gemacht.

Der Tineco Floor One S3 kostet nur noch 249 Euro statt 399 Euro.

8.136 Bewertungen Tineco Floor One S3 Smart Akku Nass Trockensauger 3-in-1 Kabelloser Staubsauger mit... INNOVATIV – Die iLoop Smart Sensor Technologie des Nass Trockensaugers erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung und den Wasserdurchfluss...

ALLES IN EINEM DESIGN – Hochwertige kabellose Kombination aus Nass-Trocken-Sauger und Wischmopp für Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden;...

Tineco Pure One Station Pet für 679 Euro

Die neue Tineco Pure One Station (Amazon-Link) ist auf der IFA in Berlin vorgestellt worden und kann schon jetzt günstiger gekauft werden. Wir haben das Produkt hier im Büro und der Test läuft. Vorab kann ich schon sagen: Die Absaugstation ist super praktisch, der beutellose Staubtank super und die Reinigungsergebnisse sehr gut. Die ZeroTangle-Bürste vermeidet das Verheddern von Haaren und demnach ist der Sauger auch für Haushalte mit Tieren geeignet. Mit dabei ist eine kleine motorisierte Bürste sowie ein 2-in-1 Fugendüse.

Die Tineco Pure One Station Pet gibt es jetzt für 679 Euro statt 799 Euro.

Tineco Pure ONE Station Pet Akku Staubsauger mit Absaugstation, Staubsauger Kabellos... 【4-in-1 Multifunktional Staubsauger】Der Akku Staubsauger mit Absaugstation wird mit drei verschiedenen Bürsten geliefert, damit der eine Vielzahl...

【3L Hohe Kapazität für bis zu 60 Tage】Die Absaugstation des Staubsaugers hat wiederverwendbare Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3...

Tineco Pure One X Pet für 179 Euro

Der Tineco Pure One X Pet (Amazon-Link) sagt Tierhaaren den Kampf an und ist mit der ZeroTangle-Technologie ausgestattet, damit diese sich nicht um die Bürste wickeln. Arbeiten könnt ihr mit dem Gerät bis zu 45 Minuten lang, zudem erkennt der Sauger die Verschmutzung und passt die Saugleistung automatisch an. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Gerät in einen Handstaubsauger umbauen, um so auch Sofa oder Auto reinigen zu können. Im Rahmen der Black Friday Woche gibt es dieses Modell für 179 Euro statt 329 Euro.