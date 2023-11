Das sind die Rabatte von Ugreen zum Black Friday

Der Black Friday findet offiziell erst nächste Woche am 24. November statt. Doch die Anbieter scheinen sich fast geschlossen auf eine Black Friday Woche geeinigt zu haben und bieten schon ab heute zahlreiche Black Friday Deals an. Der uns gut bekannte Hersteller Ugreen hat zahlreiches Zubehör im Preis gesenkt. Anbei findet ihr eine Übersicht.

Diverse Ladegeräte günstiger kaufen

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods und Co. wollen regelmäßig mit Strom versorgt werden. Während beim MacBook noch ein Netzteil mit dabei ist, kommen die anderen Geräte ohne aus. Ein Netzteil scheint dann aber doch etwas wenig. Aus dem Hause Ugreen gibt es verschiedene Ladegeräte, letztendlich müsst ihr schauen, wie viel Power und wie viel Anschlüsse ihr benötigt.

Passendes USB-C Kabel

Hubs und Docks für den Mac

Für den Mac gibt es Hubs und Docks deutlich günstiger. Auch hier gilt: Schaut rein und prüft selbst, welche Anschlüsse ihr in welcher Anzahl benötigt. Je besser die Spezifikationen sind, desto teurer ist der Hub. Folgende Produkte gibt es gerade günstiger.

Powerstation bis zu 38 Prozent günstiger

Die Powerstation 1200W zeichnet sich durch ihr tragbares und kompaktes Design aus und erhielt dafür den Red Dot Award. Bei einer Kapazität von 1024Wh sowie einer Nennleistung von 1200W und einer Spitzenleistung von 2500W ist die Powerstation ideal für Outdoor-Camping oder als Backup für zu Hause geeignet. Dank der fortschrittlichen PowerZip-Technologie kann die Powerstation 1200W in nur 50 Minuten von Null auf 80 Prozent und in 1,5 Stunden vollständig aufgeladen werden. Derzeit zahlt ihr nur 729,92 Euro statt 1195,99 Euro.

Die Powerstation 2200W bietet doppelt so viel Kapazität, ist deutlich größer und kann mit einem Trolley transportiert werden. Hier gibt es 4x USB-C und 2x USB-A, zudem gibt es vier herkömmliche Steckdosen auf der Seite. Unterstützt werden 2300 Watt und Peak sogar 3500 Watt. Auch hier kann man die Station via XT60-Port mit einem Solarmodul aufladen. Per App könnt ihr auf die Daten der Station zugreifen und Ports auch mit dem Handy schalten. Die große Station kostet derzeit nur 1.499 Euro statt 1.999 Euro. Klickt euch gerne in meinen Testbericht.