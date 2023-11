Eve bietet zahlreiche HomeKit- und Matter-Geräte günstiger an

Wenn es um HomeKit und Matter geht, dann ist der Münchner Hersteller Eve Systems eine der ersten Adressen überhaupt. Auch in der Black Friday Woche von Amazon darf Eve mit seinen Geräten natürlich nicht fehlen. Und auch heute bekommt ihr wieder zahlreiche Gadgets des Hersteller zum Sonderpreis – mit dabei ist auch ein Neuankömmling.

Den Rollladenschalter Eve Shutter Switch gibt es ja noch gar nicht so lange. Regulär beträgt der Preis 99,95 Euro und echte Angebote gab es in den letzten Wochen noch nicht. Am Prime Day war das HomeKit-Gadget jedenfalls noch nicht dabei. Jetzt könnt ihr immerhin 15 Prozent sparen und den Eve Shutter Switch für nur 84,95 Euro bei Amazon bestellen.

Eve Shutter Switch – Smarte Rollladensteuerung mit integrierten Zeitplänen,... Eve Shutter Switch erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Rollladen per App, Siri oder am Schalter selbst steuern. Zeitpläne auf Eve Shutter Switch speichern, um den Rollladen unabhängig von iPhone und...

Diese Matter-Geräte bietet Eve Systems günstiger an

Wenn es euch um den neuen Smart Home Standard Matter geht, dann hat Eve ebenfalls einiges auf Lager. Nachdem man sich bisher nur auf HomeKit beschränkt hat, ist dank Matter auch eine Steuerung mit Sprachassistenten wie Alexa oder eine Steuerung mit Android-Smartphones möglich. Das sind definitiv bedeutend mehr Möglichkeiten. Hier ein Überblick über die reduzierten Matter-Geräte.

Eve Door & Window (Matter) 3er Set – Smarter Kontaktsensor für Türen & Fenster,... Erhalte Mitteilungen, um unterwegs informiert zu bleiben/erstelle Automationen um andere vernetzte Geräte zu steuern, sobald Fenster/Türen...

Unterstützt Matter - damit Sie Ihr Zuhause nahtlos über Smartphones und Sprachassistenten aller führenden Plattformen steuern können. Modernste...

3.907 Bewertungen Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert,... Eve Energy erfordert iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine Steuerzentrale der von Ihnen gewählten Plattform: Apple:...

Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern

Angebot Eve Motion (Matter) – Smarter Bewegungssensor mit Lichtsensor, IPX3, automatische... 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und IPX3-Wasserbeständigkeit

Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird (verfügbar auf ausgewählten Plattformen). Erstellen...

Das sind weitere HomeKit-Highlights

Auf der Aktionsseite von Eve Systems findet ihr alle reduzierten Produkte, vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Spannend ist aus meiner Sicht der Eve Light Switch oder für den anstehenden Winter der Eve Thermo.

161 Bewertungen Eve Light Switch – Smarter Lichtschalter, Einfach-, Wechsel- & Kreuzschaltung,... Eve Light Switch erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am Schalter selbst ein- und ausschalten.