Affinity: Update auf Version 2.3 für Designer, Photo und Publisher veröffentlicht

Serif, Spezialist für Bildbearbeitung, Grafikdesign und Seitenlayout, hat heute das neueste Update für seine Creative Software veröffentlicht. Version 2.3 steht ab sofort zum kostenlosen Download für die Bestandskundschaft bereit und bietet unter anderem ein Werkzeug zur Erstellung von Spiralen, ein neues Pixelraster sowie Passwortschutz und Tag-Funktionen für PDF-Dateien. Darüber hinaus ist das gesamte Serif-Portfolio mit Affinity Photo, Affinity Designer und Affinity Publisher im Rahmen des Black-Friday-Sales noch bis zum 6. Dezember um 40 Prozent reduziert.

Das Update erweitert den Vektorgrafik-Editor Affinity Designer, die Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo sowie die Layout-Lösung Affinity Publisher um verschiedene Features auf den drei Plattformen macOS, iPadOS und Windows. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:

Ein Spiral-Werkzeug, das eine einfache Erstellung komplexer Spiralen ermöglicht, inklusive linearer, sich verjüngender, Fibonacci- und segmentierter Spiralen.

Ein neues Pixelraster für alle Anwendungen, das zusätzlich zum Hauptraster eingeblendet werden kann und erscheint, wenn man die Ansicht zur besonders präzisen Bearbeitung vergrößert.

Verbesserungen für PDF-Dateien inklusive eines 256-Bit-Passwortschutzes und eines neuen Tag-Panels, über das sich Bildern und Objekten alternativer Text in Affinity Publisher hinzufügen lässt.

Zahlreiche weitere Verbesserungen wie anpassbare Hintergrundfarben für Asset-Bibliotheken, mehr Optionen für das Verschieben durch Dateneingabe, Neuerungen beim Suchen und Ersetzen sowie Optimierungen für macOS Sonoma und iOS 17.

Die just veröffentlichte Version 2.3 steht für alle bestehenden User ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung. Affinity Photo 2 (Mac App Store-Link), Affinity Designer 2 (Mac App Store-Link) und Affinity Publisher 2 (Mac App Store-Link) sind sowohl einzeln für verschiedene Plattformen erhältlich als auch zusammen in der Affinity-Universallizenz. Letztere kostet aktuell vergünstigt 107,99 Euro statt bisheriger 179,99 Euro, auch eine kostenlose Testversion ist erhältlich. Es fallen darüber hinaus keinerlei Abonnementgebühren an. Weitere Informationen und Testversionen gibt es auch auf der Affinity-Website von Serif.