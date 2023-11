Zattoo startet günstiges Smart HD Paket für Fernseher

Für den Kabelanschluss zahlt man monatlich eine Gebühr, die zwischen 20 und 30 Euro pro Anschluss liegen kann. Allerdings nur, wenn man das Kabel auch tatsächlich für den Fernsehempfang nutzt. Wird der Anschluss nur für Internet und Telefon genutzt, muss keine Kabelgebühr bezahlt werden. Mein Vater und auch mein Onkel sparen so schon ordentlich Geld – und auch in Mietwohnungen wird es spätestens ab Juli 2024 eine freie Wahlmöglichkeit geben.

Mit Zattoo und Waipu gibt es bereits jetzt zwei beliebte Streaming-Apps, die das Fernsehen nicht nur auf iPhone und iPad bringen, sondern auch auf den Smart TV. Und falls ihr tatsächlich nur einen Ersatz für das klassische Fernsehen benötigt, bietet Zattoo jetzt ein kostengünstigeres Paket an.

Neben dem Ultimate-Paket mit Aufnahmefunktion und vier gleichzeitigen Streams für 13,99 Euro sowie dem Premium-Paket mit zwei gleichzeitigen Streams, egal ob auf Fernseher oder per App, bietet Zattoo ab sofort auch ein Smart HD Paket für 6,49 Euro an. Dieses ist auf die Nutzung mit Smart TVs eingeschränkt – aber vielleicht genügt euch das ja.

Auf diesen Geräten funktioniert Zattoo Smart HD

Beim TV-Empfang über das Internet mit Zattoo Smart HD bekommt ihr 174 TV-Sender, 161 davon in HD. Mit inklusive sind auch die privaten Kanäle von RTL und ProSieben. Ebenfalls praktisch: Es gibt eine Restart und Live Pause Funktion für zeitversetztes Fernsehen. Unterstützt werden die folgenden Geräte:

Samsung (Modelle ab 2015), Panasonic TV (Modelle ab 2017), LG TV (Modelle ab 2016), Android TV (Sony, Philips, TCL, etc.) Nokia (Smart-TV & Streaming Box), Grundig (Android TV & Fire OS), Hisense (Modelle ab 2020) Loewe (Modelle ab 2021), Amazon Fire TV & Stick, Apple TV (ab Apple TV 4.0), Nvidia Shield (via Android TV), Xbox (One, Series S, Series X).

Zattoo Smart HD könnt ihr einen Monat lang kostenlos ausprobieren (zur Aktionsseite) und danach für 6,49 Euro pro Monat nutzen. Die größte Einschränkung im Vergleich zu den „normalen“ Tarifen Premium und Ultimate sind neben dem Wegfall der Nutzung per App und Browser: Das Smart HD Paket erlaubt nur einen gleichzeitigen Stream.