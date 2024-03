Highlights der Woche: Einladung für den 10. Juni

Eine echte Überraschung war es nicht, letztlich hätte es aber auch der 3. Juni werden können. Apple hat die WWDC in dieser Woche offiziell angekündigt, die Entwickler-Konferenz wird am 10. Juni in Cupertino stattfinden. Ein nicht ganz unbedeutender Termin, den ihr euch unbedingt im Kalender markieren solltet.

Am Eröffnungstag wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Keynote geben, auf der Apple seine neuen Betriebssysteme vorstellen wird. Also beispielsweise iOS 18, das dann offiziell im Herbst gemeinsam mit der nächsten iPhone-Generation erscheinen wird. Üblicherweise wird die Keynote im Live-Stream übertragen, zum Mitlesen gibt es bei uns natürlich auch wieder einen Live-Ticker.

In dieser Woche haben wir auch wieder einige Testberichte für euch veröffentlicht. Alle Reviews findet ihr ab sofort auch unter appgefahren.de/testberichte – auf dieser Seite könnt ihr auch diverse Filter nutzen, um Testberichte aus unserem Archiv zu finden. Demnächst werden wir dieses praktische Werkzeug auch in die App integrieren – nach den versprochenen Nachbesserungen der iPad-Version.

Meine persönliche Überraschung waren übrigens die Anker Soundcore P40i. Die In-Ears für unter 50 Euro haben einen absolut soliden Klang und einen Funktionsumfang, bei dem manche Kopfhörer für den drei- oder vierfachen Preis nicht mithalten können. Respekt!

Neues auf unserem Hueblog

Rund um Philips Hue haben wir unter anderem über die ausgeweitete Kooperation des Herstellers mit Samsung berichten können. Die Hue Sync TV App für Samsung-Fernseher gibt es jetzt auch im Abo für 2,99 Euro pro Monat – als Alternative zum teuren Einmal-Kauf für 129 Euro.

