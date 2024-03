Heat it Pro im Test: Insektenstichheiler für das iPhone 15

Die Hochsaison der Mücken beginnt in Deutschland ungefähr im Juni und dauert bis in den September hinein. Für schnelle Linderung bei Stichen setze ich nicht auf irgendwelche Cremes, sondern nutze einen Insektenstichheiler. Besonders klein und kompakt ist der neue Heat it Pro, der in einer neuen Auflage mit USB-C auch für das iPhone 15 optimiert ist. Ich habe den Heat it Pro schon vorliegend, sodass ich euch vorab einen Testbericht liefern kann.

Der neue Heat it Pro ist weiterhin ein smartes Gadget, dass ihr einfach am Schlüsselbund befestigen könnt, damit es immer dabei ist. Die neue Generation mit USB-C ist im Vergleich zum alten Heat it mit USB-C auch mit allen iPhone 15-Modellen kompatibel und bringt zudem ein neues Gehäuse mit sich, in dem der kleine Heat it Pro sicher verstaut wird.

Das Gehäuse ist aus Metall gefertigt und lässt sich direkt am Schlüsselbund befestigen. Der Verschluss ist anfangs ziemlich starr und der Heat it Pro lässt sich nur dann aus dem Gehäuse befreien, wenn er am Schlüsselbund oder einem anderen Gegenstand angebracht ist – hier benötigt man einfach etwas Kraft. Der eigentliche Dongle, der via USB-C ans iPhone gesteckt wird, ist nur in die weiße Kappe gelegt und kann aus dem Gehäuse gedreht werden.

Heat it Pro mit dem iPhone 15 nutzen

Den Heat it Pro steckt ihr einfach unten in den USB-C Anschluss im iPhone und installiert die zugehörige App. Per App könnt ihr zwischen drei Behandlungsstufen wählen, namentlich Kurz (4 Sekunden), Mittel (7 Sekunden) und Lang (9 Sekunden). Des Weiteren könnt ihr zwischen Kind und Erwachsener unterschieden, damit die Temperatur leicht angepasst wird. Bei Kind wird der Stich mit 48,5 Grad behandelt, im Modus Erwachsener sind es mit 51,5 Grad etwas mehr. Zusätzlich bietet die App die Option „Empfindliche Hautstelle“ an, mit der sich die Temperatur noch einmal um 1,5 Grad reduzieren lässt. Wenn ihr einen Insektenstichheiler zum ersten Mal nutzt, startet mit den Einstellungen Kurz, Kind und empfindliche Hautstelle.

Habt ihr alle Einstellungen getätigt, müsst ihr den Heat it Pro auf die entsprechende Hautstelle halten und mit Start in der App den Vorgang starten. Das Gerät heizt kurz auf und startet dann mit der Behandlung. Auf dem iPhone zeigt ein Countdown an, wie lange der Prozess andauert – das wird gleichzeitig auch grafisch dargestellt. Vor allem der lange Modus für Erwachsene benötigt anfangs etwas Überwindung, da es doch ziemlich heiß und unangenehm wird, Verbrennungen sind aber ausgeschlossen. Hier heißt es Zähne zusammenbeißen und die paar Sekunden aushalten. Danach ist der Juckreiz gelindert und oftmals komplett verschwunden. Ihr könnt die Behandlung auch mehrfach ausführen, wenn es immer noch juckt, allerdings solltet ihr eine Pause von mindestens 2 Minuten zwischen den Behandlungen einlegen.

Neu mit kleiner LED

Gut: Die neue Generation Heat it Pro verfügt über ein sogenanntes BiteLight, also eine kleine LED, die es in dunklen Umgebungen einfacher macht den Stich auf der Haut zu finden. Wenn nachts im Bett der Juckreiz einsetzt und ihr euer Schlafzimmer nicht hell erleuchten wollt, reicht die kleine LED völlig aus, um die Behandlung zuverlässig durchzuführen.

In der Heat it App gibt es noch ein paar Einstellungen, unter anderem könnt ihr die Vibration und/oder den Ton deaktivieren, optional könnt ihr auch festlegen, dass die Behandlung nach einem Klick auf die Lautstärketasten startet. Des Weiteren orientiert sich die App an den Vorgaben des Systems und bietet ein helles und dunkles Layout an. Optional könnt ihr die App aber auch immer hell oder immer dunkel verwenden.

Ich habe mit einem Insektenstichheiler in der Vergangenheit nur positive Erfahrungen gemacht. Die Linderung tritt schnell ein und die Behandlung ist schnell sowie unkompliziert. Der Heat it Pro ist dabei nicht nur zur Behandlung von Mückenstichen geeignet, sondern auch für Stiche und Bisse von Bremsen, Wespen und Bienen.

Fazit zum Heat it Pro

Der Heat it Pro ist eine konsequente Weiterentwicklung, funktioniert mit allen iPhone 15-Modellen sowie Android-Telefonen und lindert den Juckreiz von Stichen sofort. Das neue Gehäuse ist robust, allerdings ist es vor allem anfangs ein kleiner Kraftakt den kleinen Heat it Pro daraus zu befreien. Das Prinzip der „lokalen Hyperthermie“ ziehe ich immer irgendwelchen Cremes vor. Das iPhone ist sowieso immer mit dabei und ist der Heat it Pro am Schlüsselbund angebracht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der kleine Dongle mitgenommen wird. Die Handhabung ist super einfach und die Behandlung mit Hitze etwas gewöhnungsbedürftig, aber sehr effektiv.

Heat it Pro bei Kickstarter unterstützten

Der neue Heat it Pro mit USB-C kostet umgerechnet 32 Euro, wobei der Versand inklusive ist. Wenn ihr noch ein iPhone mit Lightning im Einsatz habt, bekommt ihr den Heat it Pro mit neuem Gehäuse auch mit Lighting-Adapter. Der Preis beträgt ebenfalls rund 32 Euro. Die Kickstarterkampagne ist schon erfolgreich finanziert, die Auslieferung soll noch vor der Hochsaison im Mai erfolgen.