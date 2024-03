Versiegeltes iPhone mit 4 GB erzielt bei Auktion über 130.000 US-Dollar

Vielleicht solltet ihr eure Schränke und Schreibtischschubladen nach vergessenen technischen Geräten durchstöbern: Wie nun bekannt wurde, ist ein weiteres iPhone der ersten Generation mit 4 GB Speicherplatz für über 130.000 US-Dollar versteigert worden.

Mitte dieses Monats wurde bei LCG Auctions ein iPhone mit 4 GB Speicherkapazität versteigert. Das dort angebotene Modell befand sich in einem fantastischen Zustand: Sieben der acht Kartonecken waren scharf, es gab keine Ausbleichungen und keine Dellen an den Rändern. Die Auktion endete am 24. März.

Das Auktionshaus erwartete, dass das Modell über 100.000 US-Dollar einbringen würde – und man hatte tatsächlich sehr gut geschätzt: Der endgültige Verkaufspreis betrug 130.027,20 USD und kam durch insgesamt 23 mitbietende Personen zustande. Der Hauptgrund für den hohen Verkaufspreis ist die Seltenheit des Modells. Apple stellte das 4-GB-Modell bereits am 5. September 2007 ein – etwas mehr als zwei Monate nach seiner Veröffentlichung.

Apple-Memorabilia erzielen oft hohe Verkaufspreise

Allerdings erzielte dieses Exemplar einen niedrigeren Verkaufspreis als zwei identische Modelle, die zuvor versteigert wurden. Im Juli 2023 wurde das gleiche Modell für über 190.000 USD verkauft. Später, im Oktober desselben Jahres, konnte ein weiteres Original-iPhone mit 4 GB Speicher 133.435 USD erzielen.

Apple-Memorabilia sind häufiger Bestandteil von Auktionen, meist von größeren Auktionshäusern in den USA, und erzielen in vielen Fällen hohe Verkaufspreise. Erst kürzlich wurde eine von Steve Jobs signierte Visitenkarte für beeindruckende 181.183 USD verkauft. In derselben Auktion ließ sich auch ein von Steve Wozniak signierter Apple-1 ersteigern, der für 323.789 USD über den Auktionstisch ging.

Foto: LCG Auctions.