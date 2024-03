Cloud-Speicher für die ganze Familie: Einmal kaufen, lebenslang nutzen

Anzeige. Abonnements gibt es überall. Oftmals sind sie unbeliebt, manchmal werden sie aber geduldet. Dass das Prinzip „Abo“ funktioniert, zeigt sich in vielen Bereichen, daher gibt es Produkte zum Einmalkauf nur noch selten. Eine Ausnahme bildet pCloud, die ihre Cloud-Speicherprodukte zum Einmalkauf anbieten und auf wiederkehrende Zahlungen verzichten. Und zum anstehenden Osterfest müsst ihr nicht zum Standardpreis zuschlagen, sondern könnt das neuste Angebot nutzen und euch eine Familien-Lizenz günstiger sichern.

Wer jetzt denkt, pCloud kann sich mit einem Einmalkauf nicht finanzieren, liegt falsch. pCloud ist schon seit 10 Jahren am Markt und zählt mehr als 20 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit. Das Geschäftsmodell hat sich etabliert und pCloud entwickelt zudem neue Produkte, die weitere Einnahmen bringen. Durch Entwicklung im eigenen Haus und einen selbständigen Serverbetrieb gibt es geringere Fixkosten als bei der Konkurrenz, die ihre Server teuer mieten müssen.

Ein Cloud-Speicher Abonnement ist auf den ersten Blick natürlich deutlich günstiger, allerdings müsst ihr für den Speicher monatlich oder jährlich bezahlen. Stellt ihr die Zahlung ein, habt ihr keinen Zugriff mehr auf eure Daten. Bei pCloud bezahlt ihr anfänglich natürlich einen deutlich höheren Betrag, könnt den Service dann aber auch lebenslang nutzen und müsst nicht mehr ins Portmonee greifen. Der sogenannte Break-Even-Point ist oftmals schon nach ein paar Jahren erreicht und dann ist der Einmalkauf günstiger als ein Abonnement mit wiederkehrender Zahlung.

Server von pCloud stehen in der EU

pCloud hat noch ein Ass im Ärmel und speichert eure Daten auf Wunsch auf Servern in der Europäischen Union, sodass Dokumente und Dateien nicht in China und auch nicht in den USA abgelegt werden. Gleichzeitig agiert pCloud DSGVO-konform, wobei der Service seinen Sitz in der Schweiz hat, wo die Richtlinien besonders streng sind. Der Datenschutz ist also gewährleistet.

Ob iPhone, iPad, Android-Smartphone, Mac oder Windows, pCloud funktioniert auf allen Plattformen. Die Apps stehen in den entsprechenden App Stores oder über die Anbieter-Webseite zum Download bereit. Mit ihnen könnt ihr bequem auf eure abgelegten Daten zugreifen, neue Dokumente hochladen oder schon in der Cloud gespeicherte Dokumente herunterladen. Unterwegs per Smartphone oder Zuhause am Rechner, insofern ihr eine Internetverbindung habt, könnt ihr immer schnell und einfach auf eure Cloud zugreifen.

Dateiverwaltung in pCloud ist besonders einfach

Die Handhabung finde ich sehr einfach, die Apps lassen sich gut bedienen. Natürlich könnt ihr in der Cloud Ordner erstellen und so eure Dokumente sortieren und ordentlich verwalten. Mit diversen Filteroptionen und einer leistungsstarken Suchfunktion findet ihr auch bei sehr vielen Dokumenten schnell das richtige. Wenn ihr Dokumente teilen wollt, könnt ihr einfach Freigaben einrichten und Links versenden. Mit einem Passwortschutz können Dokumente oder Ordner auch gesichert werden, um den Zugriff besonders sicher zu machen. Alle abgelegten Daten sind 256-bit-AES verschlüsselt, ebenso ist ein TLS/SSL-Kanalschutz mit an Bord.

Es spielt keine Rolle, welche Art von Dokumenten und Daten ihr hochladen wollt, ihr könnt alles speichern. Videodateien können direkt online mit dem integrierten Video-Player wiedergegeben und gestreamt werden, gleiches gilt auch für Audio-Dateien. Da es keine Begrenzungen im Upload gibt, könnt ihr auch besonders große Dateien ohne Probleme in die Cloud laden. Das dauert zwar etwas länger, ist aber ohne Probleme und mit voller Geschwindigkeit möglich.

Mit 4 weiteren Mitgliedern teilen

pCloud Family bietet mit 2 TB oder 10 TB viel Speicherplatz und im Familien-Tarif könnt ihr vier weitere Familienmitglieder einladen, die allesamt ihren eigenen Account verwalten. Das Familienoberhaupt, also derjenige, der pCloud Family kauft, kann bestimmen, wie viel Speicherplatz für jeden Account bereitgestellt werden soll. Jedes Konto ist einzeln geführt und die Daten der anderen Mitglieder können selbstverständlich nicht eingesehen werden, auch nicht vom Familien-Admin. Jeder Account kann auf alle gelisteten Funktionen zugreifen und bekommt so einen Vollzugriff.

pCloud jetzt günstiger sichern

Wir konnten euch überzeugen? Dann sichert euch jetzt bis zu 55 Prozent Rabatt und spart ordentlich. Die neuste Rabattaktion ist noch bis zum 1. April 2024 gültig, demnach habt ihr noch ein paar Tage Zeit euch Gedanken zu machen. Die Investition ist anfangs hoch, wenn man allerdings bedenkt, dass der Tarif mit vier weiteren Personen geteilt werden kann, ist pCloud gar nicht mal mehr so teuer. Falls ihr also für Cloud-Speicher nur einmal bezahlen und auf ein Abo verzichten wollt, seid ihr bei pCloud an der richtigen Adresse.

