DKB App mit Update: Push-Nachricht bei jedem Umsatz erhalten

Ich bin jetzt schon mehrere Jahre Kunde bei der DKB und habe mich damals für die Deutsche Kreditbank entschieden, da die Konditionen unschlagbar waren. Wird das Konto aktiv genutzt, ist es kostenfrei, zudem ist eine echte VISA mit Apple Pay dabei. Dass dieses Angebot zu gut um wahr zu sein ist, hat sich schnell herausgestellt und die DKB hat ihr Konto- und Kostenmodell umgestellt, bietet allerdings für Aktivkunden weiterhin ein Gratis-Konto an, jedoch nur mit einer Debit VISA Karte.

Ich beiße in den sauren Apfel und möchte auf meine klassische VISA Karte nicht verzichten und bezahle demnach Gebühren in Höhe von 2,49 Euro monatlich. Alle meine Karten und Umsätze sind in der DKB-App für iPhone und iPad (App Store-Link) gelistet und in der modernen App-Variante sind längst nicht alle Funktionen erhältlich, dafür ist die App aber technisch auf dem neusten Stand und einfach zu bedienen.

Häppchenweise reichen die Entwickler neue Funkionen nach und mit dem neusten Update auf Version 2.15.0 könnt ihr euch per Push-Nachricht über jede Kontobewegung auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto benachrichtigen lassen. So habt ihr alle Geldein- und -ausgänge im Blick und könnt bei verdächtigen Kontobewegungen blitzschnell reagieren und handeln.

Ihr habt einen Wertpapiersparplan angelegt, um in regelmäßigen Abständen automatisch in Wertpapiere zu investieren? In der DKB-App könnt ihr ab sofort euren Plan einsehen und verwalten. Neu ist auch die Möglichkeit, die Anwendung mit mehr als nur einem Zugang zu verwenden. Im Profil → App-Einstellungen → Weitere Zugänge könnt ihr weitere Geräte registrieren, mit denen ihr Aufträge freigeben könnt.

DKB-App entwickelt sich gut

Als ehemaliger Postbank-Kunde habe ich den Wechsel zur DKB nie bereut. Die neue DKB-App entwickelt sich zwar langsam, dafür aber kontinuierlich in die richtige Richtung. Ab einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro ist das Girokonto mit VISA Debitkarte kostenlos, eine klassische Kreditkarte gibt es nur noch gegen Gebühr. Die angebotenen Funktionen in der App sind für meine Belange vollkommend ausreichend, um alle Einstellungen sehen zu können, muss man das Online-Banking bemühen.