NiCKEL: Neues Girokonto setzt Fokus auf Lottostellen, Spätis und Kioske

Seit Ende des letzten Jahres ist auch in Deutschland ein neues Girokonto, das von der französischen Bank BNP Paribas angeboten wird, erhältlich: NiCKEL. Das Konto ist mittlerweile in sieben europäischen Ländern verfügbar und setzt auf einen ungewöhnlichen Vertrieb über Partner wie Lotto-Annahmestellen, Kioske und Spätis. In den kleinen Geschäften lässt sich ein NiCKEL-Konto eröffnen und dort danach auch Geld abheben und einzahlen.

Laut Aussage von NiCKEL auf der eigenen Website kommt das Girokonto im Heimatland Frankreich bereits auf mehr als drei Millionen Kunden und Kundinnen. In Deutschland sollen in den nächsten fünf Jahren rund 5.000 Verkaufstellen über Partner etabliert werden, um so einen Kundenstamm von 600.000 Personen generieren zu können.

Um ein NiCKEL-Konto eröffnen zu können, ist kein Mindesteinkommen notwendig. Zur Einrichtung wird lediglich ein gültiges Ausweisdokument aus einem von 190 unterstützten Ländern sowie eine einmalige Einrichtungsgebühr von 25 Euro in bar gefordert. Mit dem Betrag wird die erste Jahresgebühr beglichen. Direkt im Laden gibt es dann auch eine Debit-Mastercard sowie eine IBAN, so dass man gleich Finanztransaktionen tätigen kann. NiCKEL unterstützt zudem auch Apple Pay und lässt sich über eine eigene kostenlose App (App Store-Link) verwalten.

Vier Preismodelle zwischen 25 und 105 Euro Jahresgebühr

Wer sich für NiCKEL entscheidet, hat die Wahl zwischen insgesamt vier verschiedenen Tarifen: Nickel, My Nickel, Nickel Premium und Nickel Metal. Im günstigsten Fall zahlt man insgesamt 25 Euro/Jahr, das teuerste Paket kostet 105 Euro/Jahr.

Wichtig zu wissen: In den ersten drei Tarifstufen werden für Bargeld-Abhebungen am Bankautomaten rund 1,50 Euro pro Buchung fällig, in einem der Partner-Shops kostet die Bargeldauszahlung 0,50 Euro. Im teuersten Tarif Nickel Metal ist neben einer kostenlosen und unbegrenzten Bargeldentnahme auch eine personalisierte Karte aus Edelstahl sowie eine zusätzliche Reiseversicherung inklusive.