Eufy Solar Wall Light Cam S120 im Test: 2K-Videos, Solarpanel und Bewegungssensor

Die Anker-Tochter Eufy bietet zahlreiche Überwachungskameras an und ich habe mir für euch das Modell Eufy Solar Wall Light Cam S120 genauer angesehen, dass sich bestens zur Überwachung eines Eingangs, einer Einfahrt oder anderer Zugänge eignet. Da die Eufy-Kamera ein kleines Solarmodul integriert, kann die Installation ohne Stromanschluss erfolgen.

Einfache Installation mit Montageplatte

Die Eufy Solar Wall Light Cam S120 ist besonders einfach zu montieren, da man mit nur drei Schrauben die Montageplatte an die Wand schraubt. Im Lieferumfang sind ausreichend Dübel und Schrauben mit dabei, wobei ihr bei der Installation auf Holz keine Dübel benötigt. Ist die Platte fest montiert, könnt ihr die Kamera aufhängen und mit einer kleinen Schraube von unten vor Diebstahl schützen. Eine echte Diebstahlsicherung ist das natürlich nicht, aber besser eine kleine Schraube als gar keine.

Optisch finde ich die S120 ansprechend. Auf der Oberseite ist das Solarpanel zu finden, während auf der Front die Kamera, die Sensoren und das Licht intrigiert sind. Vor der Installation an der Wand müsst ihr die Solar-Kamera einmal komplett mit einem USB-C Kabel aufladen, danach erfolgt die Stromversorgung über Solar. Dazu aber gleich noch mehr.

Einfach in der Eufy-App anmelden

In der kostenlosen Eufy Security-App (App Store-Link) lässt sich die Kamera anmelden, in dem man einfach den QR-Code auf der Rückseite der Montageplatte scannt. Genau aus diesem Grund sollte die Einrichtung in der App vor der Installation an der Wand erfolgen. Die Eufy-App leitet euch Schritt-für-Schritt durch die Einrichtung und liefert auch passende Tipps zur Montagehöhe, die zum Beispiel in einer Höhe zwischen 2 und 2,50 Meter erfolgt. Sobald die Verbindung zum heimischen WLAN aufgebaut ist, unterstützt wird nur 2,4 GHz, könnt ihr auf die Kamera und den Livestream zugreifen.

Während viele Kameras noch mit Full-HD filmen, kann die Eufy Solar Wall Light Cam S120 mit einer besseren 2K-Auflösung aufwarten. Und das macht sich schnell positiv bemerkbar, da die Bilder einfach größer und klarer sind und mehr Details anzeigen. Tagsüber ist das Bild beziehungsweise das Video klar und störungsfrei, bei dunkler Umgebung und in der Nacht springt der Infrarotsensor an, der ein Schwarz-Weiß-Bild liefert. Für ein buntes Bild bei Nacht muss man das integrierte Licht aktivieren, welches mit 300 Lumen nicht ganz so stark ist.

Per Eufy-App könnt ihr die Helligkeit des Lichts justieren und als einfache Wegbeleuchtung nutzen. Da das Licht auf Bewegungen reagiert, ist es nicht durchgehend aktiv, sondern immer nur dann, wenn es auch benötigt wird. Ich habe die Kamera über meiner Garage montiert und habe aktuell noch keine Belichtung auf der Zufahrt. Das Licht selbst ist gut, reicht aber nicht für eine echte Beleuchtung aus.

Blindbereiche zeichnen keine Ereignisse auf

Ich habe die Kamera in circa 2,50 Meter Höhe montiert und der Bereich für Bewegungen beträgt etwa 10 Meter. Da die Kamera fix ist und sich nicht im Winkel ändern lässt, befindet sich genau unter der Kamera je nach Montagehöhe ein Blindbereich. Bei meiner Höhe sind das circa 2,3 Meter, in denen weder Bewegungen erkannt noch Videos aufgezeichnet werden. Da sich die Kamera nicht in Winkel einstellen lässt, solltet ihr vorab darüber nachdenken, ob ein möglicher Montageort dafür geeignet ist.

In den App-Einstellungen könnt ihr die Bewegungsempfindlichkeit einstellen sowie einen Aktivitätsbereich festlegen. Wenn ihr beispielsweise nur bestimmte Bereiche überwacht, gibt es immer nur dann Meldungen, wenn eine Bewegung im definierten Radius passiert. Die Status-LED auf der rechten Seite kann per App deaktiviert werden und die Streaming-Qualität könnt ihr optional von 2K auch auf 1080p oder 720p umstellen.

Sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, kommt wenige Sekunden später eine Push-Nachricht mit optionalem Vorschaubild an. Wenn ihr in die App springt, vergehen noch einmal ein paar Sekunden bis das Livebild geladen ist. Da auch ein Mikrofon integriert ist, könnt ihr mit Personen vor der Kamera kommunizieren, wobei der Lautsprecher in der Eufy Solar Wall Light Cam S120 nur okay ist. Für ein kurzes Gespräch ist dieser ausreichend, für ausgedehnte Kommunikation ist der Lautsprecher aber nicht so gut. Per Klick lässt sich auch ein Alarm auslösen, falls man Einbrecher oder unbekannte Personen abschrecken möchten. Ein schneller Screenshot oder eine manuelle Aufnahme sind ebenfalls möglich.

Solarmodul benötigt direkte Sonneneinstrahlung

Der Vorteil der Eufy Solar Wall Light Cam S120 ist definitiv die Tatsache, dass die Kamera keine Stromversorgung benötigt, da ein kleines Solarmodul eingebaut ist. Damit die Kamera auch autark arbeitet, wird eine direkte Sonneneinstrahlung benötigt, um so die Akkus zu füllen. Laut Tests von Eufy genügen pro Tag 2 volle Stunden direkte Sonneneinstrahlung, allerdings ist das in den dunklen Monaten nicht immer möglich. Ein Langzeitfazit über das ganze Jahr kann ich euch an dieser Stelle nicht bieten. Aber: Je weniger Ereignisse auftreten, desto geringer ist auch der Akkuverbrauch.

Um die Akkulaufzeit manuell zu verlängern, könnt ihr den Arbeitsmodus wechseln und hier zwischen optimale Akkulebensdauer und optimaler Überwachung wählen. Im ersten Modus sind die Videoclips 15 Sekunden lang und die Erkennungzeit wird automatisch angepasst, um die Wahrscheinlich zu verringern, dass dasselbe Objekt in kurzer Zeit zweimal erkannt wird. Bei der optimalen Überwachung git es 20 Sekunden lange Clips und die Kamera versucht möglichst jedes Ereignis aufzuzeichnen. Intern stehen insgesamt 7,3 GB für die Speicherung von Videos zur Verfügung. Wenn ihr alte Videos löscht, reicht der Speicherplatz aus, eine Anbindung an eine Cloud gibt es nicht, ebenso gibt es keine versteckten Kosten. Eine Verbindung mit der Eufy HomeBase 3 ist in Planung, wodurch weitere Funktionen freigeschaltet werden, zum Beispiel eine KI-gestützte Erkennung von Personen, Tieren und mehr.

Natürlich ist die Eufy Solar Wall Light Cam S120 wetterbeständig und Wetterbedingungen wie Regen, Schnee und Nebel sind kein Problem. Schnee auf dem Solarmodul solltet ihr aber entfernen, damit die Kamera per Sonnenlicht Strom bekommt.

Eufy Solar Wall Light Cam S120 funktioniert eigenständig

Ich bin mit der Eufy Solar Wall Light Cam S120 bisher sehr zufrieden und per App könnt ihr auch den Modus und die Aufnahmeeinstellungen ändern. Seid ihr Zuhause, könnt ihr zum Beispiel die Aufnahme von Ereignissen deaktivieren und wenn ihr unterwegs seid, die Aufnahme aktivieren und auch den 120 dB lauten Alarm scharf schalten. Optional könnt ihr auch einen Zeitplan anlegen und selbst entscheiden, zu welchen Uhrzeiten die Kamera aktiv arbeitet. Eine automatische Anwesenheitserkennung ist aber nicht möglich.

Vor allem die guten 2K-Bilder und Videos sind ein großer Vorteil, ebenso die Tatsache, dass sich Videos intern speichern lassen und kein zusätzliches Abonnement für Cloud-Speicher her muss. Die Reaktionszeit, bis ein Push nach einer Bewegung auf dem iPhone landet, könnte etwas schneller sein, die Ladezeiten des Livestreams sind aber auch außerhalb der WLAN-Reichweite gut. Optisch ist die Eufy Solar Wall Light Cam S120 einfach gestaltet, wobei das Licht eine schöne Ergänzung ist, auch wenn es nicht zur aktiven Beleuchtung ausreicht. Die farbige Nachtsicht aktiviert sich nur, wenn auch das Licht an ist.

Dass keine zusätzliche Bridge benötigt wird und die Anmeldung direkt am Router per Wi-Fi erfolgt, dürfte viele freuen. Die Kamera kann man also „standalone“ betreiben und Folgekosten gibt es nicht. Die Personenerkennung funktioniert und optional könnt ihr auch festlegen, dass ihr nur Push-Nachrichten bei Personen oder bei allen Bewegungen empfangen wollt. Bleibt abzuwarten, wie gut das Solarpanel den Akku mit Storm versorgen kann, vor allem dann, wenn die Sonnenstunden im Herbst oder Winter bescheiden sind.

Jetzt mit Rabatt kaufen

Die Eufy Solar Wall Light Cam S120 kostet 129,99 Euro, ist im Online-Shop von Tink.de aktuell aber günstiger. Das Doppelpack kostet nur 179,95 Euro statt 260 Euro. Demnach könnt ihr gleich zwei Eingänge, Zufahrten, Gärten und Co. überwachen. Das Angebot ist noch für kurz Zeit gültig, die Lieferzeit liegt bei 1 bis 3 Werktagen.