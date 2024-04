Tipp für Wischroboter: Geruchsbildung im Wassertank reduzieren

Wenn es um die Nutzung von Saug- und Wischrobotern geht, dann gibt es wohl zwei Teams: Diejenigen, die den Schmutzwassertank nach jedem Durchlauf entleeren, und dann natürlich noch diejenigen, die den Tank erst dann leeren, wenn er komplett voll ist. Wer wie ich zum zweiten Lager gehört, der wird genau wissen, welche Gerüche da so nach ein bis zwei Wochen entstehen können.

Selbst wenn man die Brühe ohne große Umwege im Klo versenkt und sofort abspült, verbreitet sich der Geruch in Sekundenschnelle im ganzen Badezimmer. Schön ist das wirklich nicht – aber es gibt einen einfachen und wirklich effizienten Trick: Essig-Essenz.

Schüttet einfach einen guten Schuss in den leeren Dreckwassertank und die Essig-Essenz, die ihr ja vielleicht ohnehin schon im Haushalt habt, macht ihren Job. Selbst wenn ihr den Tank mit dem schmutzigen Wasser erst nach zwei oder drei Wochen entleert, riecht die Brühe nicht mehr annähernd so schlimm. Stattdessen gibt es eine leichte Essig-Note, die aber deutlich schneller wieder verfliegt.

Das machen die Wischroboter-Hersteller gegen den penetranten Geruch

Die beste Lösung ist natürlich, wenn schmutziges Wasser erst gar nicht in einem Tank gelagert wird. So bietet Dreame bereits für zwei seiner Saug- und Wischroboter praktische Wasseranschluss-Kits, die wir ja auch bereits getestet haben. In diesem Fall wird Frischwasser automatisch aus dem Hausnetz entnommen und Dreckwasser direkt nach der Reinigung in den Abfluss gepumpt.

Mit der nächsten Generation der Wischroboter wird es sogar direkt einsatzbereite Basisstationen ohne Tanks geben, die einfach nur an den Wasseranschluss angeschlossen werden. Das reduziert auch die Baugröße der sonst großen Stationen, setzt aber natürlich eine entsprechende Installationsmöglichkeit voraus.

Die Hersteller experimentieren aber auch rund um die Wassertanks noch weiter. Beim kommenden Dreame X40, der ja bereits in Asien verfügbar ist, ist im Schmutzwassertank ein Geruchsneutralisierungsmodul verbaut. Ob das auch in Europa mit dabei ist und wie genau es funktioniert, werden wir auf jeden Fall für euch herausfinden.