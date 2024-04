Feuerwear Larry und Henry: Zwei praktische Accessoires für den Alltag

Das deutsche Unternehmen Feuerwear ist hier bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannt. Das Upcycling-Expertenteam aus Köln um Geschäftsführer Martin Klüsener stellt bereits seit einigen Jahren hochwertige und robuste Taschen, Rucksäcke und weitere Accessoires aus ausrangiertem Feuerwehrschlauch her.

Ich hatte nun die Gelegenheit, mir zwei kleine, aber feine Produkte aus dem Feuerwear-Portfolio anzusehen: Die Umhängetasche Larry sowie den Kulturbeutel Henry. Beide Modelle sind in den drei üblichen Feuerwear-Farben Weiß, Schwarz und Rot auf der Website der Kölner Manufaktur erhältlich. Ich habe mich bei beiden Taschen für die rote Farbvariante entschieden und kann euch erste Eindrücke der beiden Modelle vermitteln.

Feuerwear Larry: Sogar Platz für 7″-Tablets und eBook-Reader

Wenn nun das Wetter besser wird und die Sonne zu Outdoor-Unternehmungen einlädt, kann ein Begleiter wie Larry von Feuerwear eine hervorragende Hilfe sein. Die mit Außenmaßen von 18,0 x 22,5 x 9,0 cm, einem Gewicht von 550 Gramm und einer Gurtlänge von 152 cm daherkommende Umhängetasche verfügt über ein Volumen von 3l. Letzteres klingt erst einmal nicht nach viel, bietet aber bei kleinen Ausflügen oder Shoppingtouren die Möglichkeit, nicht nur das iPhone, sondern auch weitere Wertsachen wie Portemonnaie, Schlüsselbund und auch sogar einen eBook Reader oder ein Tablet mit 7 Zoll Bildschirmgröße unterzubringen. Alternativ findet sich Platz für eine 0,3l-Wasserflasche, eine Digitalkamera, einen kleinen Regenschirm oder ein Buch im A5-Format.

Im Hauptfach von Larry gibt es kleinere Seitentaschen, in denen das iPhone oder ein Portemonnaie untergebracht werden kann, eine größere Innentasche kann zudem Dokumente beherbergen. Besonders praktisch ist ein mittig angeordneter Stiftehalter, in den auch ein Apple Pencil passt, sowie ein Schlüsselfinder-Band samt Karabiner, damit der Schlüssel(bund) nicht in den Tiefen der innen in schwarzer Farbe ausgekleideten Tasche verschwindet. An der Außenseite wird die Taschenklappe mit einem breiten Klettverschluss sicher geschlossen, darunter befindet sich noch ein weiteres Reißverschlussfach für kleinere Utensilien wie die AirPods, Ladekabel oder mehr.

Einer der Pluspunkte von Larry ist ein verstellbarer breiter Schultergurt, der aus Sicherheitsgurten gefertigt wird und das Gewicht der Tasche sehr gut verteilt. Wer noch eine weitere Polsterung benötigt, kann separat noch das Schulterpolster Tom bei Feuerwear in den drei üblichen Farben erwerben. Aus meiner Sicht ist dies aber nicht notwendig – selbst voll bepackt trägt sich die Umhängetasche mit dem werksseitig angebrachten Schultergurt sehr bequem. Auch die Verarbeitung lässt Feuerwear-Fans wunschlos glücklich zurück: Das robuste Material wird perfekt vernäht, und umliegende Säume aus schwarzem Stoff sorgen zudem für die notwendig Feuerwear-Ästhetik. Lediglich die durch das Material verursachte Steifheit und das vergleichsweise hohe Eigengewicht der Tasche dürfte bei einigen Nutzern und Nutzerinnen für Kritik sorgen – mir persönlich machen diese Umstände jedoch nichts aus.

Die Feuerwear Larry-Umhängetasche kann auf der Produktseite des Herstellers in den drei Farbvarianten Schwarz, Weiß und Rot zum Preis von jeweils 89 Euro bei kostenlosem Paketversand innerhalb Deutschlands bestellt werden. Wie immer bei Feuerwear lässt sich unter zahlreichen Unikaten ein passendes auswählen, das über entsprechende Aufdrucke und Farbabweichungen verfügt.

Feuerwear Henry: Alles dabei für Sport und Reise

Ein ebenso nützliches Accessoire wie die oben beschriebene Umhängetasche Larry ist auch der Kulturbeutel Henry von Feuerwear. Vielen ist das Unternehmen lediglich durch die Schultertaschen und Rucksäcke bekannt, doch der Kölner Hersteller bietet auch abseits dieser Produktsparten praktische Helferlein für den Alltag. Neben einem Gürtel, Hundehalsbändern, einem Blumentopf und Getränkeuntersetzern ist seit einiger Zeit auch der geräumige Kulturbeutel Henry im Sortiment von Feuerwear vertreten. Ich konnte mir ein rotes Unikat von Henry genauer ansehen und kann nach einer kleinen Reise mit dem Kulturbeutel auch erste Eindrücke mit euch teilen.

Henry ist, wie auch die Umhängetasche Larry, in den Farben Rot, Schwarz und Weiß bei Feuerwear verfügbar und kommt bei einem Eigengewicht von 430 Gramm und Maßen von 15,0 x 22,5 x 12,0 cm auf ein Fassungsvermögen von 4l. Damit finden bei Henry so ziemlich alle wichtigen Utensilien, die im Bad benötigt werden, Platz: Im großen Hauptfach kann eine ganze Duschgel- oder Shampooflasche verstaut werden, ebenso wie Zahnpasta, Zahnbürste, Deo, Bürste und Kamm.

Um für Ordnung auf Reisen oder beim Sport zu sorgen, kann Henry über eine große Klappe, die über zwei Klettverschlussstreifen verschlossen wird, und einen Haken an der Oberseite der Klappe auch aufgeklappt an einem Spind, einer Heizung oder der Dusche angebracht werden. Hier habe ich zumindest einen kleinen Design-Faux-Pas ausmachen können: Der Haken liegt parallel zur Tasche, so dass sich selbige beim Anbringen an einen Spind oder die Rippen eines Handtuchtrockners ohne eigenen Haken verdreht. Ein beweglicher Haken mit Kugelgelenk wäre hier eine deutliche Verbesserung, um den Kulturbeutel auch überall anbringen zu können.

Darüber hinaus bietet Henry allerdings viel Platz auch für Kleinigkeiten: Es gibt drei Reißverschlussfächer und zwei Netzfächer, in denen auch kleinere Accessoires wie Nagelschere, Tabletten, Ohrstöpsel und Ladekabel für die elektrische Zahnbürste untergebracht werden können. Durch die lange Klappe und die flexibel zu befestigenden Klettverschlüsse kann sogar ein kleines Handtuch unter die Klappe des Kulturbeutels geklemmt werden. Und beim Transport hilft eine seitliche Trageschlaufe, den Inhalt von Henry gut von A nach B zu bekommen. Ein flacher Boden ermöglicht es darüber hinaus, Henry auch auf einer Ablage hinzustellen, ohne dass die Tasche umkippt.

Wie bei allen Feuerwear-Produkten kommt auch bei Henry sehr robuster und stabiler Feuerwehrschlauch zum Einsatz, der den Kulturbeutel absolut sicher gegen Spritzwasser werden lässt. Damit ist Henry durchaus auch für Outdoor-Einsätze wie beim Camping oder bei Festivals zu haben. Das wasserabweisende Material im Inneren kann zudem schnell und einfach gereinigt werden – wenn doch mal das Shampoo ausläuft oder sich die Zahnpasta-Tube selbst geöffnet hat.

Der Feuerwear Henry-Kulturbeutel ist in den drei Farben Schwarz, Rot und Weiß im Webshop des Herstellers zum Preis von 89 Euro erhältlich und wird inklusive kostenlosem Versand innerhalb Deutschlands verschickt. Auf der Henry-Produktseite können sich nach eigenem Gusto individuelle Unikate in den drei Farben aussuchen lassen.